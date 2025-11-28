Multi от Минфин
28 ноября 2025, 10:00 Читати українською

НАБУ и САП проводят обыски у Ермака

Сегодня, 28 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
Фото: Андрей Ермак

«НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и производятся в пределах расследования. Детали — со временем», — говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердили депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По данным Украинской правды, около 10 сотрудников антикоррупционных органов вошли на территорию правительственного квартала утром.

Фото УП с места происшествия

Контекст

Обыски проходят на фоне недавнего громкого коррупционного скандала, известного как «пленки Миндича».

В СМИ и среди политиков распространялись сообщения о том, что в записях фигурирует лицо по прозвищу «Али-Баба», которое, вероятно, раздает указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ. Сообщалось, что этим человеком может быть именно Андрей Ермак.

Операция «Мидас»

10 ноября 2025 года НАБУ заявило о начале масштабной операции «Мидас», направленной на разоблачение коррупции в энергетической сфере.

Следователи НАБУ тогда проводили обыски у бизнесмена и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, а также у компании «Энергоатом» и чиновника Германа Галущенко.

По данным следствия, систематически получались «откаты» от 10% до 15% стоимости контрактов «Энергоатома». Денежные средства легализовывали через киевский офис, связанный с семьей бывшего нардепа, а ныне сенатора России Андрея Деркача.

Следствие называет ключевыми фигурантами Тимура Миндича (по прозвищу «Карлсон») и бизнесмена Александра Цукермана («Шугармен»).

Стоит отметить, что Тимур Миндич уехал из Украины за несколько часов до начала обысков 10 ноября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
28 ноября 2025, 10:16
#
Від Москви на Печерськ листопадний
простягалась кігтиста рука…
зріли плани в кремлівської падли —
відібрати у нас Єрмака!
що ж за хвора уява в почвари!
що за витвір тупої злоби:
після Карлсона та Че Гевари
нас позбавити й Алі-Баби!
можна втратити гідність і волю,
гроші, тачку, свиню й хом’яка,
та не знає реального болю
той, хто ще не втрачав Єрмака…
можна втратити й світло в хатинці,
й кілометри земель і доріг —
та повік не простять українці
тих, хто їм Єрмака не вберіг!
попри скепсис запроданських медій,
знають люди з прадавніх віків:
буде той годувати ведмедів,
хто не кормить своїх єрмаків!
та не здатні ні плани хитрющі,
ні підступність старого хрича
теплий, стомлений погляд Андрюші
з-за все того ж прибрати плеча.
як не пнися зі шкіри, казліна,
у смердючім від люті Кремлі,
не продасть Єрмака Україна
й за найбільші скарби на землі!
лиш питання ятритиме душу
всім, хто слухає плівки НАБУ:
«ти за Путіна — чи за Андрюшу?
за  ***  — чи за Алі-Бабу?!»
+
0
financialGenius
financialGenius
28 ноября 2025, 10:22
#
Хоть кто-то смог противостоять этой коррупции в военное время … не просто так они хотели убрать набу и сап летом , хорошо что пипл не схавал сказки тогда и вышел на майдан … алибабе пора туда же за миндичем или пусть сша его заберут и конфискуют все наворованное и сделают так же как с лазаренко … мне интересно с Днепропетровской области сколько еще будут люди приходить к власти и так безбожно воровать у всей страны ??? Там что так со школы учат или там опг с совкового времени ???
