НАБУ и САП проводят обыски у Ермака

Сегодня, 28 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и производятся в пределах расследования. Детали — со временем», — говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердили депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По данным Украинской правды, около 10 сотрудников антикоррупционных органов вошли на территорию правительственного квартала утром.

Фото УП с места происшествия

Контекст

Обыски проходят на фоне недавнего громкого коррупционного скандала, известного как «пленки Миндича».

В СМИ и среди политиков распространялись сообщения о том, что в записях фигурирует лицо по прозвищу «Али-Баба», которое, вероятно, раздает указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ. Сообщалось, что этим человеком может быть именно Андрей Ермак.

Операция «Мидас»

10 ноября 2025 года НАБУ заявило о начале масштабной операции «Мидас», направленной на разоблачение коррупции в энергетической сфере.

Следователи НАБУ тогда проводили обыски у бизнесмена и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, а также у компании «Энергоатом» и чиновника Германа Галущенко.

По данным следствия, систематически получались «откаты» от 10% до 15% стоимости контрактов «Энергоатома». Денежные средства легализовывали через киевский офис, связанный с семьей бывшего нардепа, а ныне сенатора России Андрея Деркача.

Следствие называет ключевыми фигурантами Тимура Миндича (по прозвищу «Карлсон») и бизнесмена Александра Цукермана («Шугармен»).

Стоит отметить, что Тимур Миндич уехал из Украины за несколько часов до начала обысков 10 ноября.