Сегодня, 28 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
«НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и производятся в пределах расследования. Детали — со временем», — говорится в сообщении.
Эту информацию также подтвердили депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
По данным Украинской правды, около 10 сотрудников антикоррупционных органов вошли на территорию правительственного квартала утром.
Фото УП с места происшествия
Контекст
Обыски проходят на фоне недавнего громкого коррупционного скандала, известного как «пленки Миндича».
В СМИ и среди политиков распространялись сообщения о том, что в записях фигурирует лицо по прозвищу «Али-Баба», которое, вероятно, раздает указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ. Сообщалось, что этим человеком может быть именно Андрей Ермак.
Операция «Мидас»
10 ноября 2025 года НАБУ заявило о начале масштабной операции «Мидас», направленной на разоблачение коррупции в энергетической сфере.
Следователи НАБУ тогда проводили обыски у бизнесмена и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, а также у компании «Энергоатом» и чиновника Германа Галущенко.
По данным следствия, систематически получались «откаты» от 10% до 15% стоимости контрактов «Энергоатома». Денежные средства легализовывали через киевский офис, связанный с семьей бывшего нардепа, а ныне сенатора России Андрея Деркача.
Следствие называет ключевыми фигурантами Тимура Миндича (по прозвищу «Карлсон») и бизнесмена Александра Цукермана («Шугармен»).
Стоит отметить, что Тимур Миндич уехал из Украины за несколько часов до начала обысков 10 ноября.
простягалась кігтиста рука…
зріли плани в кремлівської падли —
відібрати у нас Єрмака!
що ж за хвора уява в почвари!
що за витвір тупої злоби:
після Карлсона та Че Гевари
нас позбавити й Алі-Баби!
можна втратити гідність і волю,
гроші, тачку, свиню й хом’яка,
та не знає реального болю
той, хто ще не втрачав Єрмака…
можна втратити й світло в хатинці,
й кілометри земель і доріг —
та повік не простять українці
тих, хто їм Єрмака не вберіг!
попри скепсис запроданських медій,
знають люди з прадавніх віків:
буде той годувати ведмедів,
хто не кормить своїх єрмаків!
та не здатні ні плани хитрющі,
ні підступність старого хрича
теплий, стомлений погляд Андрюші
з-за все того ж прибрати плеча.
як не пнися зі шкіри, казліна,
у смердючім від люті Кремлі,
не продасть Єрмака Україна
й за найбільші скарби на землі!
лиш питання ятритиме душу
всім, хто слухає плівки НАБУ:
«ти за Путіна — чи за Андрюшу?
за *** — чи за Алі-Бабу?!»