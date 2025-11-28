За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 100 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 170 790 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 ноября: 1 100 российских оккупантов и 63 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 170 790 (+1 100) человек
- танков — 11 380 (+7) ед.
- боевых бронированных машин — 23 643 (+15) ед.
- артиллерийских систем — 34 730 (+21) ед.
- РСЗО — 1 550 (+0) ед.
- средства ПВО — 1253 (+0) ед.
- самолетов — 430 (+0) ед.
- вертолетов — 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 85 237 (+63) ед.
- крылатые ракеты — 3 995 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 68 399 (+48) ед.
- специальная техника — 4008 (+0) ед.
Источник: Минфин
