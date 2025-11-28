Multi от Минфин
українська
28 ноября 2025, 11:00 Читати українською

OKX объявляет старт «Глобального чемпионата по торговле» с призовым фондом до 1 000 000 USDT

Международная криптобиржа OKX объявляет старт «Глобального чемпионата по торговле» — масштабного международного турнира с призовым фондом до 1 000 000 USDT. К участию могут принять участие все желающие, независимо от опыта или уровня подготовки, выбирая соревнования в командном или индивидуальном формате.

Международная криптобиржа OKX объявляет старт «Глобального чемпионата по торговле» — масштабного международного турнира с призовым фондом до 1 000 000 USDT.

Основной этап чемпионата стартует 8 декабря, однако подготовка начинается уже сейчас: участники могут присоединяться к командам, создавать собственные, а также выполнять ежедневные задания в разделе Бустеры, чтобы зарабатывать дополнительные вознаграждения еще до начала торгов. Турнир сочетает классическое соревнование с игровыми механиками, что делает участие не только прибыльным, но и увлекательным для трейдеров любого уровня.

Категории чемпионата

Участники Глобального чемпионата по торговле могут соревноваться индивидуально или присоединяться к уже созданным командам. Отдельной категорией выделены соревнования для новых пользователей. Все результаты в командном зачете и среди новичков определяются по процентной прибыли (PnL %), тогда как в индивидуальной категории рейтинг формируется на основе абсолютной прибыли.

В командной категории 20 лучших команд разделят главный призовой фонд в 400 000 USDT. Капитаны команд получают 20% от призового фонда своей команды и годовую подписку на TradingView Plus. Лучшие 10 участников каждой команды получат 30% приза, а остальные средства будут равномерно распределены между другими участниками команды. Дополнительно команды могут соперничать за специальные бонусы и преимущества в рамках механика чемпионата.

В индивидуальной категории 15 самых успешных трейдеров сразятся за долю в 200 000 USDT и получат годовую подписку на TradingView Plus. Преимущество этой категории — максимальная прозрачность и независимость результатов: каждый участник конкурирует только собственной эффективностью.

Отдельно сформирован рейтинг новичков: 30 трейдеров, которые совершат свои первые соглашения на OKX, будут соревноваться за призовой фонд в 220 000 USDT и годовую подписку на TradingView Premium. Эта категория создана для поддержки новых пользователей и позволяет начинающим проявить себя на равных условиях.

Стоит отметить, что призовые фонды могут меняться в зависимости от общего количества участников чемпионата: чем больше трейдеров зарегистрируется, тем больше станут главные призы в каждой категории. Детали и актуальные условия доступны на странице промокампании .

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
