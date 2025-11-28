Нужен ли вам премиум-банкинг? Услуги для VIP-клиентов, о которых стоит знать

В Credit Agricole Bank у каждого премиального клиента есть собственный менеджер, который на связи 24/7 и готов подстроиться под любой способ коммуникации — от классических звонков до мессенджеров. По желанию клиента, может состояться встреча — онлайн или лично в отделении. Менеджер сопровождает его на каждом этапе — от платежей и открытия счетов до инвестиций или взаимодействия с международными подразделениями группы Credit Agricole. Если клиент планирует, скажем, открыть счет во Франции или Польше, украинский менеджер помогает с пакетом документов и организовывает встречу с коллегами за рубежом.

В Sense Bank философия персонального сопровождения клубной формы — Sense Club. Это коммьюнити людей, которые ценят индивидуальный сервис, личное сопровождение и стремятся быть частью социальных, просветительских и культурных проектов. Здесь клиент получает не только менеджера, а целую команду, где junior-специалисты занимаются операционными вопросами, а главный персональный менеджер фокусируется на стратегических решениях и коммуникации. Он не просто помогает провести платеж или купить ОВГЗ, а становится «правой рукой» клиента в финансовых и личных вопросах: может помочь с подбором школы для детей, переездом или организовать путешествие. Если запрос выходит за пределы компетенции банка, менеджер привлекает проверенных партнеров, обеспечивая клиенту решение «под ключ».

Эксклюзивные финансовые решения

Премиум-банкинг — это не только о комфорте, но и о финансовой эффективности. Его клиенты ждут не стандартных продуктов, а комплексного подхода к сохранению и приумножению капитала. Поэтому банки создают отдельные линейки финансовых решений с гибкими условиями, индивидуальными тарифами и доступом к международным инструментам.

Credit Agricole Bank

В Credit Agricole премиум-клиентам предлагают сочетание профессиональной экспертизы в управлении капиталом, международного опыта и стабильности одной из десяти крупнейших банковских групп мира. В рамках премиальных пакетов клиенты получают выгодные депозитные условия, персональные сейфы, бесплатные SWIFT-переводы, полис страхования на 50 000 евро с глобальным покрытием, а также бесплатное подключение четырех сервисов на выбор — от аренды сейфа до страхования финансовых рисков.

У клиентов банка есть возможность построить отношения с другими подразделениями Группы за рубежом и получить доступ к европейским решениям в сфере wealth management: компании Amundi (управление активами) и Indosuez Wealth Management (частный банкинг). Это позволяет выбирать фонды с различными риск-профилями — от консервативных до инновационных ESG-портфелей. В Польше и Швейцарии персональные менеджеры помогают организовать встречу с зарубежными консультантами и подготовить необходимые документы, поэтому клиент по факту получает международный уровень обслуживания без выхода за пределы своей банковской экосистемы.

Sense Club от Sense Bank

Sense Bank для участников Sense Club разработал отдельную продуктовую линейку, учитывающую индивидуальные финансовые цели, стиль жизни и уровень риск-толерантности каждого клиента. Здесь доступны персонализированные депозитные решения, премиальные карты с кредитными лимитами до 1 млн грн, кредитные программы на особых условиях и консультации по инвестициям в государственные облигации. Sense Bank — один из немногих, кто позволяет покупать ОВГЗ в своем приложении. Банк активно расширяет перечень инструментов на рынке капитала — от классических ОВГЗ до современных решений по управлению активами. Клиенты получают специальные тарифные условия, повышенные лимиты на операции и возможность создания собственной финансовой стратегии с участием банковских аналитиков.

Путешествия: карты, лаунжи и консьерж-сервис

Одна из важнейших составляющих премиум-опыта — путешествия. Для клиентов этого сегмента важен комфорт — от бронирования билетов до быстрого прохождения контроля в аэропорту. Банки уделяют этой сфере особое внимание, предлагая travel-решения мирового уровня.

Credit Agricole Bank

В пакет Sommelier от Credit Agricole входит карта Mastercard World Elite в гривне, долларах или евро с бесплатным снятием наличных за границей и повышенным кредитным лимитом до 500 000 грн. Карта открывает доступ в лаунж-залы в сотнях аэропортов мира через программу LoungeKey и позволяет бесплатно проводить с собой гостя, а также к сервисам Fast Track, которые позволяют ускорить прохождение контроля безопасности в более чем 100 европейских аэропортах. К этому добавляются скидки до 25% в ресторанах, программы аренды авто с бонусами, страховой полис с покрытием во всем мире и консьерж-сервис 24/7.

Кроме стандартных банковских привилегий, владельцы пакета Sommelier приглашаются на закрытые винные дегустации и мероприятия, которые формируют lifestyle-атмосферу бренда. Банк даже напоминает клиентам перед путешествиями об их привилегиях — возможности воспользоваться Fast Track, арендовать авто или посетить бизнес-зал. Все это делает travel-опыт действительно беззаботным и персонализированным.

Sense Club от Sense Bank

В Sense Club клиентам предлагают карты Visa Infinite и Mastercard World Elite — самого высокого уровня платежных систем. Владельцы получают до трех карт в выбранных валютах (UAH, USD, EUR), а также дополнительные карты для членов семьи, включая премиум-карту для подростков Club Teens. Доставка возможна по всему миру — в любую страну, где находится клиент.

Также доступны travel-привилегии: безлимитное посещение лаунжей, VIP-залов в аэропортах и лаунж-залов Укрзалізниці в Киеве. Консьерж-сервис помогает с бронированием билетов, отелей, ресторанов или участием в мероприятиях. В расширенное страховое покрытие входит более десяти типов событий, что гарантирует финансовое спокойствие даже в непредвиденных ситуациях.

Lifestyle-сервисы

Премиум-банкинг сегодня выходит за пределы финансов и становится частью образа жизни. Его цель — создать для клиента экосистему, в которой банк является партнером в повседневных и важных делах — от налоговых вопросов до культурного досуга.

Credit Agricole Bank

Credit Agricole Bank считает, что премиальный сервис должен дарить не только финансовые преимущества, но и эмоции. Поэтому в рамках пакета Sommelier клиенты получают участие в изысканных винных дегустациях в разных регионах Украины — событиях, которые объединяют бизнес-клиентов и формируют долгосрочные партнерские отношения. Кроме того, банк бесплатно оформляет международный страховой полис «Зеленая карта», обеспечивает data-roaming для связи за границей, предлагает скидки в ресторанах и магазинах duty free. Для семей, которые обслуживаются в банке, действует концепция Family Banking: один портфельный менеджер ведет дела всех членов семьи, зная их привычки, потребности и финансовые цели. Это позволяет предвидеть запросы клиентов и предлагать решения еще до того, как они о них попросят.

Sense Club от Sense Bank

Sense Bank развивает lifestyle-направление через клубную модель Sense Club, где клиенты становятся частью сообщества людей с общими ценностями и интересами. Банк организует для них закрытые мероприятия, партнерские встречи и ивенты, которые объединяют лидеров бизнеса, культуры и т. д. У клиентов Sense Club есть доступ к самым желанным культурным событиям Украины: например, премьеры Национального театра им. Ивана Франко, эксклюзивные выставки в музеях, концерты и арт-проекты, которые поддерживает банк. Кроме того, члены клуба получают специальные партнерские предложения от luxury-брендов, отелей и ресторанов.

Цифровой комфорт

Современный клиент премиум-класса ценит не только сервис, но и технологическое удобство. Ему важно иметь возможность открывать счета, инвестировать или управлять финансами быстро и просто — без лишней бюрократии и потери персонального подхода.

Credit Agricole Bank

Credit Agricole Bank предлагает своим клиентам приложение CA+, которое входит в тройку самых лучших банковских приложений в Украине, по отзывам пользователей. Это полноценное цифровое пространство, где можно онлайн открыть счет в нескольких валютах, мгновенно создать digital-карту, осуществить валютную операцию или перевод средств без комиссии. Клиенты могут управлять лимитами, подключать кешбэк-программы, формировать выписки, видеть статистику расходов и даже контролировать счет ФОП. Приложение интегрировано с биометрической авторизацией и мессенджерами, что позволяет общаться с банком самым удобным способом.

В Credit Agricole отмечают: цифровые сервисы не заменяют персонального менеджера, а лишь дополняют его. Если клиент хочет решить вопрос через приложение, менеджер поможет ему дистанционно. А если он предпочитает живое общение, банк всегда подстроится под этот формат. Такой гибридный подход делает банкинг не только удобным, но и гибким.

Также у клиента есть возможность удобно отслеживать в приложении условия для бесплатного использования премиум-пакета.

Sense Club от Sense Bank

В Sense Bank ключом к цифровому опыту является Sense SuperApp — универсальное мобильное приложение, которое объединяет весь спектр банковских услуг частного банкинга. Клиенты Sense Club могут осуществлять любые финансовые операции — от платежей и переводов до покупки ОВГЗ или управления депозитами. Приложение интегрировано с внешними платформами, включая программу лояльности Mastercard Більше, а также с системами travel-сервисов, которые в скором времени получат отдельный раздел в приложении.

Для участников Sense Club функционал расширен: они видят персонализированные офферы и специальные предложения ко дню рождения, актуальные travel-привилегии именно для своей карты, а главное — у них есть прямой канал связи с персональным менеджером. По факту, Sense SuperApp становится единственным центром финансовой жизни клиента — в смартфоне, всегда под рукой.

Философия премиум-банкинга

Credit Agricole Bank

Credit Agricole Bank подчеркивает, что его миссия — быть для клиентов не просто финансовым советником, а надежным партнером в любых жизненных ситуациях. Философия банка основана на принципах конфиденциальности, стабильности и человечности. Премиальный сегмент здесь развивается как «family banking» — когда один менеджер сопровождает всю семью, помогая решать весь спектр финансовых вопросов. Благодаря поддержке международной группы Crédit Agricole, работающей в более чем 45 странах мира, украинские клиенты получают доступ к глобальной экспертизе и сервисам частного банкинга высочайшего уровня — включая Indosuez Wealth Management в Швейцарии.

Sense Club от Sense Bank

Sense Bank, в свою очередь, развивает сегмент «Частный банкинг» через философию «банкинга со смыслом». Его концепция — это сочетание технологий, эмоций и индивидуального подхода. Sense Club формирует сообщество людей, которых объединяют общие ценности, культурные интересы и видение будущего. Для банка важно создавать не просто удобный сервис, а атмосферу заботы, когда клиент чувствует себя частью клуба единомышленников.

Среди главных принципов — конфиденциальность, глубокая персонализация, поддержка культурных инициатив и семейных ценностей. Sense Bank рассматривает технологии не как замену человеческого контакта, а как инструмент, который усиливает индивидуальное обслуживание: искусственный интеллект, Big Data и аналитика помогают предлагать клиентам релевантные решения и прогнозировать их потребности еще до того, как они возникают.

Премиум — это инвестиция в комфорт

Для одних премиум-банкинг — это карта с привилегиями, для других — удобный способ упорядочить финансы и получить поддержку в любой ситуации. Это о сервисе, который экономит время и дает уверенность, что твои деньги и планы под надежным контролем.

И Credit Agricole, и Sense Club от Sense Bank показывают, что современный украинский премиум-банкинг может быть на уровне европейских стандартов: сочетать стабильность, персональный подход и заботу. Это не о роскоши, а, скорее, о комфорте и спокойствии.