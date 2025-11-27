Initia (INIT) прошла листинг на Bitunix на фоне растущего спроса на мультичейн-приложения

Крипторынок в последнее время проходит через период неопределённости, при этом основные активы, такие как Bitcoin , продолжают демонстрировать волатильные колебания после недавнего отката. Несмотря на осторожность трейдеров, развитие блокчейн-инфраструктуры не замедляется. Тем временем несколько масштабируемых и совместимых сетей привлекли значительное внимание пользователей, ищущих практические сценарии применения, а не краткосрочный хайп.

Среди них и блокчейн-экосистема Initia, объединяющая функциональность Layer-1 и Layer-2 в одной единой сети. В последнее время INIT находится в центре внимания, поскольку многих интересует его модульная архитектура, которая направлена на упрощение работы разработчиков и обеспечение более лёгкого развёртывания приложений.

Биржа Bitunix добавила монету INIT на свой спотовый рынок 27 ноября, позволяя пользователям торговать ею и получать больший доступ к этой развивающейся блокчейн-платформе.

Что такое Initia(INIT)?

Initia — это блокчейн-проект, направленный на то, чтобы криптоприложения стали одновременно более удобными для пользователей и проще в создании. Сегодня большинство приложений работают на отдельных блокчейнах, которые плохо взаимодействуют друг с другом. Это запутывает пользователей и создаёт ненужные сложности для разработчиков.

Поэтому, согласноотчётам, кросс-чейн активность растёт на протяжении 2025 года, демонстрируя увеличивающийся спрос на мультичейн-приложения — тренд, который делает модульную экосистему Initia всё более актуальной.

Initia стремится решить эту проблему, объединяя всё в одной системе. Она сочетает цепочку Layer-1 с множеством специализированных Layer-2 сетей под названием «Minitias». Эти небольшие цепочки могут взаимодействовать друг с другом, обмениваться активами и оставаться защищёнными благодаря основной цепочке Layer-1 от Initia.

Как Initiaпомогает пользователям?

Initia создана для того, чтобы упростить взаимодействие обычных пользователей:

Не нужно переключаться между цепочками. В Initia приложения могут автоматически взаимодействовать друг с другом.

Быстрые и дешёвые транзакции. Каждое приложение может работать на своей собственной небольшой цепочке, поэтому сеть не перегружается.

Проще доступ к токенам. Активы могут безопасно перемещаться между цепочками без проблемных мостов.

Вознаграждения за участие. Через систему поощрений Value Incentive Program пользователи могут зарабатывать токены INIT просто за использование приложений внутри экосистемы.

Прежде всего Initia стремится сделать взаимодействие более плавным и менее техническим. Обычным пользователям не нужно будет думать о переключении сетей, высоких комиссиях или сложных кошельках.

Как Initiaпомогает разработчикам?

Они могут выбрать предпочитаемую виртуальную машину — EVM, MoveVM или Wasm — и развернуть свою AppChain с кастомными параметрами комиссии, скорости и функциональности. «Тяжёлая работа» — такие вещи, как безопасность, ликвидность и кросс-чейн взаимодействие — обеспечивается уровнем Layer-1 Initia. Это экономит разработчикам месяцы работы и, что ещё важнее, помогает создавать экосистему, в которой разные приложения естественным образом поддерживают друг друга.

IINIT Token: Чтодолжен знать каждый пользователь

INIT — это основной токен сети Initia. Он используется для:

Стейкинга — помогает обеспечивать безопасность сети

Управления — голосование за обновления и решения

Вознаграждений (пользователи получают INIT за активность на поддерживаемых appchains)

Оплаты комиссий в сетях Layer-1 и Layer-2

Initia имеет общий объём предложения в 1 миллиард INIT, но в обращении сейчас находится только около 17,5%.

Новые токены выпускаются довольно медленно — примерно в темпе роста экосистемы, что предотвращает резкую инфляцию.

Initia имеет рыночную капитализацию около $150 млн, при цене токена INIT на момент написания $0,10 по данным CoinMarketCap. Циркулирующее предложение также составляет около 175 миллионов токенов, в то время как торговый объём остаётся стабильным последние несколько недель, отчасти благодаря растущему интересу к модульным блокчейн-проектам.

Где купить Initia(INIT)?

INIT официально листингован на спотовом рынке Bitunix 27 ноября, и пользователи могут покупать и торговать INIT напрямую на бирже.

Bitunix — самая быстрорастущая криптотрейдинговая платформа в мире, которой доверяют более 3 миллионов пользователей в более чем 100 странах. Её акцент на прозрачности и безопасности включает проверку PoR и фонд Bitunix Care Fund, оба предназначены для защиты активов пользователей.

Расширенные инструменты для построения графиков также доступны через систему K-Line Ultra, которая обеспечивает плавный и высоконадежный интерфейс как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Как купить Initia(INIT) на Bitunix?

Покупка INIT на Bitunix очень проста. Вот краткое руководство:

Создайте аккаунт

Зарегистрируйтесь с помощью электронной почты через веб-сайт или мобильное приложение Bitunix. Установите надёжный пароль и пройдите процессы верификации.

Пополните счёт USDT

Перейдите в раздел Deposit, выберите USDT и скопируйте свой адрес для депозита. Убедитесь, что выбираете правильную сеть, например ERC-20 или TRC-20. Рекомендуется сначала отправить небольшую тестовую сумму.

Найдите торговую пару INIT

Перейдите в раздел Spot Trading и введите INIT. Затем выберите торговую пару

INIT/USDT.

Купите INIT — выберите тип ордера

Market Order:покупает сразу по текущей доступной цене.

LimitOrder:позволяет указать точную цену, по которой вы хотите купить. Такой ордер исполнится только тогда, когда рынок достигнет указанной цены.

Укажите сумму в USDT или количество токенов INIT, которые хотите купить. Подтвердите ордер. После исполнения ваши INIT появятся в вашем спотовом кошельке Bitunix.