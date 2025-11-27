К закрытию межбанка в четверг, 27 ноября, курс доллара снизился на 2 копейки в покупке и продаже, евро подешевел на 1 копейку в покупке и продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 27 ноября
|
Закрытие 27 ноября
|
Изменения
|
42,26/42,29
|
42,24/42,27
|
2/2
|
48,99/49,01
|
48,98/49,00
|
1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,05−42,48 грн. Евро покупают за 48,80 грн, а продают за 49,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,40−42,46, евро — 49,11−49,30 грн.
