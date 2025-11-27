Бизнес с российскими связями в Украине заработал более 150 миллиардов за 2024 год — YouControl

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 ноября 2025, 18:01 Читати українською

Бизнес с российскими связями в Украине заработал более 150 миллиардов за 2024 год — YouControl

В Украине на ноябрь 2025 года 5 817 компаний и 686 физических лиц-предпринимателей вероятно имеют определенные связи с российским бизнесом. Об этом говорится в исследовании YouControl.

Бизнес с российскими связями в Украине заработал более 150 миллиардов за 2024 год
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые финансовые показатели и география

Доход растет: Совокупная выручка компаний с возможными российскими связями за 2024 год достигла 150,3 млрд грн, что на 38% больше, чем в 2023 году.

Регионы-лидеры: Больше таких предприятий зарегистрировано в Донецкой области (1905), Киеве (985) и Луганской области (901). Киев также лидирует по количеству связанных ФОП.

Сферы деятельности: Больше компаний работают в торговле (1271), операциях с недвижимым имуществом (17%) и перерабатывающей промышленности (673). 625 компаний работают в аграрной сфере. Еще около 7% (402) украинских юрлиц работают в строительной отрасли.

Как устанавливались связи

Аналитики YouControl изучали данные украинского ЕГР и Единого госреестра юридических лиц РФ, выявляя связи через участие в уставных капиталах (напрямую или косвенно через участников, бенефициаров и уполномоченных лиц).

Среди самых доходных компаний:

  • ООО «АДМ Юкрейн» (43,5 млрд грн выручки), которая входит в группу «Арчер Даниэлз Мидланд» и имеет связь с российским юрлицом через нидерландскую компанию-участника.
  • Компании группы «Комфи» (ООО «Комфи Трейд» и ООО «Маресто Украина») с совокупной выручкой 36 млрд грн, чья бенефициарка имеет совпадения за ФИО с участницей российских компаний.

Тенденция к уменьшению, но риски остаются

За период 2024—2025 годов наблюдается тенденция к сокращению такого типа связей: актуальная связь перешла к историческим данным у 755 компаний и 84 ФОПов. Это в основном произошло из-за ликвидации российских компаний или смены состава участников.

Исследование

Специалисты YouControl изучили данные из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР) и Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации (далее — ЕГРЮЛ РФ) и выявили наличие определенных связей более 6 500 украинских субъектов хозяйствования за счет участия в уставных капиталах с 12 тысячами юрлиц, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством.

Эксперты отметили, что как одна украинская компания или ФОП могут иметь вероятную связь с несколькими российскими юридическими лицами одновременно, так и одно российское юрлицо может иметь связь с несколькими украинскими компаниями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 ноября 2025, 18:20
#
Договірняк — він такий.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает parseval и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами