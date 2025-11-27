Бизнес с российскими связями в Украине заработал более 150 миллиардов за 2024 год — YouControl

В Украине на ноябрь 2025 года 5 817 компаний и 686 физических лиц-предпринимателей вероятно имеют определенные связи с российским бизнесом. Об этом говорится в исследовании YouControl.

Ключевые финансовые показатели и география

Доход растет: Совокупная выручка компаний с возможными российскими связями за 2024 год достигла 150,3 млрд грн, что на 38% больше, чем в 2023 году.

Регионы-лидеры: Больше таких предприятий зарегистрировано в Донецкой области (1905), Киеве (985) и Луганской области (901). Киев также лидирует по количеству связанных ФОП.

Сферы деятельности: Больше компаний работают в торговле (1271), операциях с недвижимым имуществом (17%) и перерабатывающей промышленности (673). 625 компаний работают в аграрной сфере. Еще около 7% (402) украинских юрлиц работают в строительной отрасли.

Как устанавливались связи

Аналитики YouControl изучали данные украинского ЕГР и Единого госреестра юридических лиц РФ, выявляя связи через участие в уставных капиталах (напрямую или косвенно через участников, бенефициаров и уполномоченных лиц).

Среди самых доходных компаний:

ООО «АДМ Юкрейн» (43,5 млрд грн выручки), которая входит в группу «Арчер Даниэлз Мидланд» и имеет связь с российским юрлицом через нидерландскую компанию-участника.

Компании группы «Комфи» (ООО «Комфи Трейд» и ООО «Маресто Украина») с совокупной выручкой 36 млрд грн, чья бенефициарка имеет совпадения за ФИО с участницей российских компаний.

Тенденция к уменьшению, но риски остаются

За период 2024—2025 годов наблюдается тенденция к сокращению такого типа связей: актуальная связь перешла к историческим данным у 755 компаний и 84 ФОПов. Это в основном произошло из-за ликвидации российских компаний или смены состава участников.

Исследование

Специалисты YouControl изучили данные из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЕГР) и Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации (далее — ЕГРЮЛ РФ) и выявили наличие определенных связей более 6 500 украинских субъектов хозяйствования за счет участия в уставных капиталах с 12 тысячами юрлиц, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством.

Эксперты отметили, что как одна украинская компания или ФОП могут иметь вероятную связь с несколькими российскими юридическими лицами одновременно, так и одно российское юрлицо может иметь связь с несколькими украинскими компаниями.