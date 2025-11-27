Бум ИИ держит биржи на подъеме, но риски для экономики и гривны растут — эксперт

Мировая экономика постепенно привыкает к новой реальности геополитической турбулентности и торговым войнам, однако риски замедления роста и ускорения инфляции остаются высокими. Об этом во время выступления на конференции «Жить на проценты» заявил руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко.

Источник неопределенности

По его словам, в начале года ключевым источником неопределенности для глобальной экономики стала новая администрация США и ее курс на высокие импортные пошлины.

«Фактическая ставка пошлин в Соединенных Штатах уже достигла 8−9%. В истории такого уровня хватало, чтобы создать проблемы для глобальной экономики. Если же ставка будет двигаться до 18%, мы приблизимся к условиям 30-х годов», — предостерег он.

Тем не менее мировая торговля в целом держится на относительно стабильной траектории, поддерживающей оптимизм инвесторов.

Ключевые фондовые индексы США, Европы и Китая с начала года показали двусмысленную доходность, а технологический сектор — наибольший рост.

Бум ИИ

«Главный драйвер рынков — ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Новости о внедрении ИИ, запуске новых моделей, многомиллиардных инвестициях — все это инвесторы до сих пор воспринимают на ура», — отметил Мартыненко.

В то же время он подчеркнул, именно масштабы этих инвестиций начали пугать рынки: за одну неделю компании, активно внедряющие ИИ, потеряли около 800 млрд долларов рыночной капитализации из-за опасений перегрева.

«Риски коррекции и повышенной волатильности растут. Но инвесторы пока голосуют деньгами за технологические истории, ведь именно технокомпании показывают лучшую динамику доходов и прогнозов», — добавил он.

Ситуация с долларом и долговым рынком

Отдельно эксперт остановился на ситуации с долларом и долговым рынком. По его мнению, разговоры о «конце эры доллара» преувеличены: спрос на американские активы сохраняется, а нынешняя слабость доллара была в значительной степени связана с меньшим спросом на инструменты хеджирования.

«В ближайшие месяцы доллар, вероятнее всего, будет оставаться стабильным, с потенциалом определенного укрепления к евро, но без резких ралли», — сказал он, добавив, что доходность казначейских облигаций США колеблется у отметки 4% и вряд ли сильно изменится, хотя ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС стали менее оптимистичными.

Сырьевые рынки, по его словам, выглядят менее привлекательными. Аналитики ожидают избыток на рынке нефти в следующем году на фоне увеличения добычи как странами ОПЕК, так и производителями вне картеля.

«Это, скорее, хорошая новость для Украины как импортера энергоносителей», — отметил он. А золото стало едва ли не единственным сырьевым активом, который демонстрирует мощное ралли, но и здесь прогнозы очень расходятся: консенсус-ожидания на конец следующего года — около 4200 долларов за унцию при нынешней цене около 4000, с диапазоном прогнозов от 2800 до 5000 долларов.

Что в Украине?

По Украине эксперт констатировал стагнацию экономики на фоне войны. «Потенциал ускорения роста сейчас практически исчерпан. По итогам года мы ожидаем всего 2−2,5% роста ВВП, и в следующем году показатели, скорее всего, будут подобными», — сказал он.

Ключевой проблемой он назвал устойчивый дефицит торгового баланса: импорт уже вышел на довоенные уровни, тогда как экспорт держится около 80% от показателей 2021 года.

В то же время, значительные объемы международной финансовой помощи позволяют Нацбанку удерживать рекордные золотовалютные резервы и контролировать ситуацию на валютном рынке.

«Мы видим, что курс гривны после периода ослабления стабилизировался. НБУ четко коммуницирует приоритет курсовой стабильности и имеет для этого достаточно ресурсов», — подчеркнул он.

Каким будет курс доллара в Украине

По его оценкам, к концу текущего года курс доллара вряд ли превысит 42−42,5 грн.

«На следующий год мы ожидаем умеренного, контролируемого ослабления гривны — ориентировочно до 44,5 грн за доллар», — резюмировал эксперт, добавив, что ключевыми условиями этого сценария остаются продолжение международной поддержки и отсутствие резких негативных шоков на фронте или глобальной экономике.