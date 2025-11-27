Мировая экономика постепенно привыкает к новой реальности геополитической турбулентности и торговым войнам, однако риски замедления роста и ускорения инфляции остаются высокими. Об этом во время выступления на конференции «Жить на проценты» заявил руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко.
Бум ИИ держит биржи на подъеме, но риски для экономики и гривны растут — эксперт
Источник неопределенности
По его словам, в начале года ключевым источником неопределенности для глобальной экономики стала новая администрация США и ее курс на высокие импортные пошлины.
«Фактическая ставка пошлин в Соединенных Штатах уже достигла 8−9%. В истории такого уровня хватало, чтобы создать проблемы для глобальной экономики. Если же ставка будет двигаться до 18%, мы приблизимся к условиям 30-х годов», — предостерег он.
Тем не менее мировая торговля в целом держится на относительно стабильной траектории, поддерживающей оптимизм инвесторов.
Ключевые фондовые индексы США, Европы и Китая с начала года показали двусмысленную доходность, а технологический сектор — наибольший рост.
Бум ИИ
«Главный драйвер рынков — ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Новости о внедрении ИИ, запуске новых моделей, многомиллиардных инвестициях — все это инвесторы до сих пор воспринимают на ура», — отметил Мартыненко.
В то же время он подчеркнул, именно масштабы этих инвестиций начали пугать рынки: за одну неделю компании, активно внедряющие ИИ, потеряли около 800 млрд долларов рыночной капитализации из-за опасений перегрева.
«Риски коррекции и повышенной волатильности растут. Но инвесторы пока голосуют деньгами за технологические истории, ведь именно технокомпании показывают лучшую динамику доходов и прогнозов», — добавил он.
Ситуация с долларом и долговым рынком
Отдельно эксперт остановился на ситуации с долларом и долговым рынком. По его мнению, разговоры о «конце эры доллара» преувеличены: спрос на американские активы сохраняется, а нынешняя слабость доллара была в значительной степени связана с меньшим спросом на инструменты хеджирования.
«В ближайшие месяцы доллар, вероятнее всего, будет оставаться стабильным, с потенциалом определенного укрепления к евро, но без резких ралли», — сказал он, добавив, что доходность казначейских облигаций США колеблется у отметки 4% и вряд ли сильно изменится, хотя ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС стали менее оптимистичными.
Сырьевые рынки, по его словам, выглядят менее привлекательными. Аналитики ожидают избыток на рынке нефти в следующем году на фоне увеличения добычи как странами ОПЕК, так и производителями вне картеля.
«Это, скорее, хорошая новость для Украины как импортера энергоносителей», — отметил он. А золото стало едва ли не единственным сырьевым активом, который демонстрирует мощное ралли, но и здесь прогнозы очень расходятся: консенсус-ожидания на конец следующего года — около 4200 долларов за унцию при нынешней цене около 4000, с диапазоном прогнозов от 2800 до 5000 долларов.
Что в Украине?
По Украине эксперт констатировал стагнацию экономики на фоне войны. «Потенциал ускорения роста сейчас практически исчерпан. По итогам года мы ожидаем всего 2−2,5% роста ВВП, и в следующем году показатели, скорее всего, будут подобными», — сказал он.
Ключевой проблемой он назвал устойчивый дефицит торгового баланса: импорт уже вышел на довоенные уровни, тогда как экспорт держится около 80% от показателей 2021 года.
В то же время, значительные объемы международной финансовой помощи позволяют Нацбанку удерживать рекордные золотовалютные резервы и контролировать ситуацию на валютном рынке.
«Мы видим, что курс гривны после периода ослабления стабилизировался. НБУ четко коммуницирует приоритет курсовой стабильности и имеет для этого достаточно ресурсов», — подчеркнул он.
Каким будет курс доллара в Украине
По его оценкам, к концу текущего года курс доллара вряд ли превысит 42−42,5 грн.
«На следующий год мы ожидаем умеренного, контролируемого ослабления гривны — ориентировочно до 44,5 грн за доллар», — резюмировал эксперт, добавив, что ключевыми условиями этого сценария остаются продолжение международной поддержки и отсутствие резких негативных шоков на фронте или глобальной экономике.
