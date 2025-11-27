Как защитить свой бюджет во время новогодних праздников: 3 лайфхака от эксперта

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 ноября 2025, 15:00 Читати українською

Как защитить свой бюджет во время новогодних праздников: 3 лайфхака от эксперта

Когда вы экономите на важную финансовую цель, давление тратить деньги «по праздничному настроению» может сильно истощать. Неважно, собираете ли вы на первый взнос за жилье или пополняете резервный фонд — есть простые стратегии и изменения в подходе, которые помогут не сбиться с курса. Об этом Business Insider рассказала Бриттани Грин, стратег по финансовому поведению и руководитель отдела сообщества в технологической компании Self Financial, помогающей людям формировать кредитную историю. «Минфин» публикует перевод статьи.

Как защитить свой бюджет во время новогодних праздников

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Нет ничего хуже, чем создавать свой финансовый фундамент, а потом потерять это все. Будьте осторожны и соблюдайте свои цели в этот праздничный сезон», — сказала Грин.

Она дала советы по оценке вашего текущего финансового положения, чтобы вы могли установить реалистичные цели по расходам на праздники. Грин также поделилась креативными идеями относительно того, как провести праздничный сезон с минимальными затратами и как справиться с ожиданиями других подарков.

Заранее управляйте эмоциями

Грин сказала, что, когда речь идет о соблюдении праздничного бюджета, установление ожиданий перед семейными встречами может помочь.

«Праздничный период сопровождается определенным давлением, чтобы проявить внимание к людям, которые нам дороги, и если мы не в состоянии этого сделать, то иногда чувствуем вину», — заявила эксперт.

Она предложила обуздать чувство вины, которое, если от его не избавиться, может привести к ненужным расходам путем откровенного разговора с собой, ближайшими родственниками и всеми членами семьи, с которыми вы будете видеться на эти новогодние праздники.

Для этого Грин предложила быть откровенными по поводу того, как вы хотите, чтобы в этом году были празднования, и начать этот разговор как можно раньше. Она отметила, что приоритетность впечатлений — например обмен подарками по принципу «тайного Санты», требующего лишь одной покупки, или совместная прогулка с близкими — может стать бюджетной альтернативой покупке подарков для многих членов семьи.

Установите реалистичные ожидания

Среди сезонной суматохи, шума и, казалось бы, бесконечных возможностей для шопинга, может быть трудно расставить приоритеты для ваших бюджетных целей. Понимание ваших привычек тратить деньги может помочь здесь, сказала Грин.

Она посоветовала пересмотреть ваши банковские выписки за последние три месяца, обращая внимание на то, на что вы тратили деньги — развлечения, услуги, или одежда — чтобы заметить закономерности.

«Определить, где вы находитесь в своем финансовом путешествии, чрезвычайно важно, потому что таким образом вы получаете шанс увидеть, что вы можете выделить», — сказала Грин. Она добавила, что этот шаг лучше сработает, если вы будете избегать обвинений или стыда за предыдущие покупки.

Как только вы четче увидите свои привычки тратить деньги, будьте честны с собой по расходам, которые вы можете временно сократить — например, питание вне дома или подписки на стриминговые сервисы, сказала Грин. Затем вы сможете определить сумму, которую вы готовы и способны потратить в эти зимние праздники.

«Остайтесь непоколебимыми по отношению к вашей сумме, потому что самое главное — это то, что вы строите свое собственное финансовое будущее», — подчеркнула Грин.

Проявите свою креативность

Проявление воображения может помочь сэкономить во время праздников, сказала Грин.

Она рассказала, что раньше часто тратила больше, чем планировала, потому что хотела порадовать своих близких хорошими подарками. Теперь она использует ресурсы, такие как Pinterest, Instagram и TikTok, чтобы получить идеи для подарков, сделанных своими руками, которые не так сильно бьют по карману.

Грин также рекомендует хранить в телефоне заметки с идеями для подарков. В течение года записывайте, какие впечатления и вещи вспоминают ваши близкие. Затем найдите способы самостоятельно создать эти подарки.

«Моя самая лучшая подруга сказала, что мечтала выиграть лотерею Powerball и чтобы ей доставили домой огромный чек. Я пришла к ней домой с цветами, чеком, который я разрисовала вручную и воздушными шариками», — рассказала Грин.

Вывод: поймите свою конечную финансовую цель и принимайте решения, способствующие ее достижению, отметила Грин. Для этого она сказала, что любит задавать себе вопрос: «Это приближает меня к моим финансовым целям или удаляет от них?».

«Если я нахожусь в состоянии усталости от принятия решений, я сосредотачиваюсь на четком ответе «да» или «нет», — сказала Грин.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Maks M и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами