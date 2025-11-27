Как защитить свой бюджет во время новогодних праздников: 3 лайфхака от эксперта

Когда вы экономите на важную финансовую цель, давление тратить деньги «по праздничному настроению» может сильно истощать. Неважно, собираете ли вы на первый взнос за жилье или пополняете резервный фонд — есть простые стратегии и изменения в подходе, которые помогут не сбиться с курса. Об этом Business Insider рассказала Бриттани Грин, стратег по финансовому поведению и руководитель отдела сообщества в технологической компании Self Financial, помогающей людям формировать кредитную историю. «Минфин» публикует перевод статьи .

«Нет ничего хуже, чем создавать свой финансовый фундамент, а потом потерять это все. Будьте осторожны и соблюдайте свои цели в этот праздничный сезон», — сказала Грин.

Она дала советы по оценке вашего текущего финансового положения, чтобы вы могли установить реалистичные цели по расходам на праздники. Грин также поделилась креативными идеями относительно того, как провести праздничный сезон с минимальными затратами и как справиться с ожиданиями других подарков.

Заранее управляйте эмоциями

Грин сказала, что, когда речь идет о соблюдении праздничного бюджета, установление ожиданий перед семейными встречами может помочь.

«Праздничный период сопровождается определенным давлением, чтобы проявить внимание к людям, которые нам дороги, и если мы не в состоянии этого сделать, то иногда чувствуем вину», — заявила эксперт.

Она предложила обуздать чувство вины, которое, если от его не избавиться, может привести к ненужным расходам путем откровенного разговора с собой, ближайшими родственниками и всеми членами семьи, с которыми вы будете видеться на эти новогодние праздники.

Для этого Грин предложила быть откровенными по поводу того, как вы хотите, чтобы в этом году были празднования, и начать этот разговор как можно раньше. Она отметила, что приоритетность впечатлений — например обмен подарками по принципу «тайного Санты», требующего лишь одной покупки, или совместная прогулка с близкими — может стать бюджетной альтернативой покупке подарков для многих членов семьи.

Установите реалистичные ожидания

Среди сезонной суматохи, шума и, казалось бы, бесконечных возможностей для шопинга, может быть трудно расставить приоритеты для ваших бюджетных целей. Понимание ваших привычек тратить деньги может помочь здесь, сказала Грин.

Она посоветовала пересмотреть ваши банковские выписки за последние три месяца, обращая внимание на то, на что вы тратили деньги — развлечения, услуги, или одежда — чтобы заметить закономерности.

«Определить, где вы находитесь в своем финансовом путешествии, чрезвычайно важно, потому что таким образом вы получаете шанс увидеть, что вы можете выделить», — сказала Грин. Она добавила, что этот шаг лучше сработает, если вы будете избегать обвинений или стыда за предыдущие покупки.

Как только вы четче увидите свои привычки тратить деньги, будьте честны с собой по расходам, которые вы можете временно сократить — например, питание вне дома или подписки на стриминговые сервисы, сказала Грин. Затем вы сможете определить сумму, которую вы готовы и способны потратить в эти зимние праздники.

«Остайтесь непоколебимыми по отношению к вашей сумме, потому что самое главное — это то, что вы строите свое собственное финансовое будущее», — подчеркнула Грин.

Проявите свою креативность

Проявление воображения может помочь сэкономить во время праздников, сказала Грин.

Она рассказала, что раньше часто тратила больше, чем планировала, потому что хотела порадовать своих близких хорошими подарками. Теперь она использует ресурсы, такие как Pinterest, Instagram и TikTok, чтобы получить идеи для подарков, сделанных своими руками, которые не так сильно бьют по карману.

Грин также рекомендует хранить в телефоне заметки с идеями для подарков. В течение года записывайте, какие впечатления и вещи вспоминают ваши близкие. Затем найдите способы самостоятельно создать эти подарки.

«Моя самая лучшая подруга сказала, что мечтала выиграть лотерею Powerball и чтобы ей доставили домой огромный чек. Я пришла к ней домой с цветами, чеком, который я разрисовала вручную и воздушными шариками», — рассказала Грин.

Вывод: поймите свою конечную финансовую цель и принимайте решения, способствующие ее достижению, отметила Грин. Для этого она сказала, что любит задавать себе вопрос: «Это приближает меня к моим финансовым целям или удаляет от них?».

«Если я нахожусь в состоянии усталости от принятия решений, я сосредотачиваюсь на четком ответе «да» или «нет», — сказала Грин.