В госреестре обнаружили 25 компаний с причудливыми названиями — их создал один предприниматель

В Едином государственном реестре обнаружили сразу 25 юридических лиц с максимально причудливыми, а иногда и откровенно комическими названиями. Все они принадлежат одному предпринимателю, который, похоже, подошел к процессу регистрации бизнесов гораздо более креативно, чем обычно. Об этом пишет Опендатабот.

Бизнес-перлы предпринимателя

«Важный Гусь Бумажный» — пожалуй, для очень серьезных гусей;

«Огуречный Барон» — звучит так, будто имеет свои владения где-то между грядками;

«Печальный Питекантроп» — стартап из глубины эволюции;

«Кирпичный Король» — монарх строительной вселенной;

«Грязевой Краб» — чистый бизнес без грязных дел.

Несмотря на забавность, все эти названия абсолютно официальные. Предприниматель создал целую вселенную персонажей в государственном реестре, в то время как большинство ограничивается обычным ФОПом.

История уже стала вирусной в сети, а пользователи шутят, что это самый креативный подход к неймингу украинских компаний за последнее время.