В госреестре обнаружили 25 компаний с причудливыми названиями — их создал один предприниматель

В Едином государственном реестре обнаружили сразу 25 юридических лиц с максимально причудливыми, а иногда и откровенно комическими названиями. Все они принадлежат одному предпринимателю, который, похоже, подошел к процессу регистрации бизнесов гораздо более креативно, чем обычно. Об этом пишет Опендатабот.
Бизнес-перлы предпринимателя
- «Важный Гусь Бумажный» — пожалуй, для очень серьезных гусей;
- «Огуречный Барон» — звучит так, будто имеет свои владения где-то между грядками;
- «Печальный Питекантроп» — стартап из глубины эволюции;
- «Кирпичный Король» — монарх строительной вселенной;
- «Грязевой Краб» — чистый бизнес без грязных дел.
Несмотря на забавность, все эти названия абсолютно официальные. Предприниматель создал целую вселенную персонажей в государственном реестре, в то время как большинство ограничивается обычным ФОПом.
История уже стала вирусной в сети, а пользователи шутят, что это самый креативный подход к неймингу украинских компаний за последнее время.
Источник: Минфин
