В Раде зарегистрировали законопроект о запрете выселения ВПЛ из временного жилья

В парламенте зарегистрировали законопроект, который должен запретить принудительное выселение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с мест временного проживания (МТП). Об этом сообщила общественная организация «ВПО України».

Эту инициативу разработали члены Временной следственной комиссии (ВСК) по защите прав ВПЛ в ответ на многочисленные случаи, когда переселенцев выселяют без надлежащего предупреждения.

По данным организации, многие переселенцы, не имеющие средств для аренды жилья, вынуждены обращаться в органы местной власти за бесплатным проживанием в МТП. Однако участились случаи, когда органы власти исключают объекты из перечня МТП, что приводит к выдворению людей, которые остаются без крова.

«Люди остаются без крова и поэтому покидают страну или возвращаются на временно оккупированные территории или территории боевых действий», — говорится в сообщении.

Ключевые гарантии законопроекта

Соучредители ОО «ВПО України» вместе с коллегами по ВСК представили на рассмотрение парламента закон, гарантирующий переселенцам право на пребывание в МТП в течение всего периода военного положения и 6 месяцев после его окончания.

В настоящее время более 74 000 внутренних переселенцев проживают в местах временного проживания и, по словам представителей общественной организации, они не должны чувствовать себя незащищенными из-за неожиданных решений власти.

Напомним

«Минфин» писал, что 10 сентября 2025 года заработало постановление правительства о льготном кредитовании на приобретение собственного жилья для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в рамках программы «єОселя». По состоянию на 9 октября было подано 100 заявлений.