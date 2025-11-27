Коломойский и Боголюбов не уплатили Привату более $3 млрд. Банк будет взимать принудительно

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 ноября 2025, 10:27 Читати українською

Коломойский и Боголюбов не уплатили Привату более $3 млрд. Банк будет взимать принудительно

24 ноября 2025 года закончился срок, определенный Высоким судом Англии, для добровольного исполнения решения от 10 ноября 2025 года. Согласно этому решению, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны уплатить Приватбнку более $3 миллиардов для возмещения ущерба и процентов, начисленных к вынесению решения. Об этом говорится в сообщении банка.

24 ноября 2025 года закончился срок, определенный Высоким судом Англии, для добровольного исполнения решения от 10 ноября 2025 года.
Фото: Игорь Коломойский

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Принудительное взимание

По состоянию на сегодняшний день ответчики не осуществили никаких выплат на возмещение убытков Приватбанка, определенных судебным решением.

Ввиду того, что ходатайство об общем приостановлении исполнения решения было отклонено судом, решение подлежит немедленному принудительному исполнению.

Решение Высокого суда Англии может быть исполнено не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях согласно соответствующему национальному законодательству стран. Банк готовится начать процедуры признания и выполнения этого решения в ряде юрисдикций вне Великобритании, в том числе и в Украине, где ответчики владеют активами.

Читайте также: Коломойский должен оплатить Привату $3 млрд: почему банку выгодно позже взыскать долг

У банка есть опыт и ресурсы, необходимые для использования всех доступных юридических механизмов принудительного исполнения — независимо от сложности структуры владения активами.

Принудительное исполнение будет достаточно продолжительным и сложным процессом. Приватбанк и дальше будет принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме — в том числе через механизмы трансграничного взыскания.

Читайте также: Высокий суд Англии постановил: экс-владельцы должны выплатить Приватбанку более $3 млрд

Предыстория

Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой разрешить апелляцию вынесенного решения и остановить его исполнение до рассмотрения такой апелляции.

Однако оба ходатайства были отклонены судом.

Таким образом, все вышеуказанные суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025, а в случае неуплаты до этой даты, в дальнейшем на них будут начисляться проценты.

Если эти суммы не будут уплачены добровольно, Приватбанк безотлагательно приступит к процессу взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших собственников, чтобы получить компенсацию для Банка и, соответственно, для его акционера — Правительства Украины.

Активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
27 ноября 2025, 10:49
#
Пригріли змію на грудях — отримуйте!
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
27 ноября 2025, 11:22
#
От тюрьмы и от сумы НИКТО не застрахован, по разному принимают, но Коломойский не изменяет себе. Все тот же острый ум. Шахматист
Посмотрим кто дальше будет на доске, а кто за доской
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает orient14 и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами