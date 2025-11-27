Коломойский и Боголюбов не уплатили Привату более $3 млрд. Банк будет взимать принудительно

24 ноября 2025 года закончился срок, определенный Высоким судом Англии, для добровольного исполнения решения от 10 ноября 2025 года. Согласно этому решению, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны уплатить Приватбнку более $3 миллиардов для возмещения ущерба и процентов, начисленных к вынесению решения. Об этом говорится в сообщении банка.

Принудительное взимание

По состоянию на сегодняшний день ответчики не осуществили никаких выплат на возмещение убытков Приватбанка, определенных судебным решением.

Ввиду того, что ходатайство об общем приостановлении исполнения решения было отклонено судом, решение подлежит немедленному принудительному исполнению.

Решение Высокого суда Англии может быть исполнено не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях согласно соответствующему национальному законодательству стран. Банк готовится начать процедуры признания и выполнения этого решения в ряде юрисдикций вне Великобритании, в том числе и в Украине, где ответчики владеют активами.

У банка есть опыт и ресурсы, необходимые для использования всех доступных юридических механизмов принудительного исполнения — независимо от сложности структуры владения активами.

Принудительное исполнение будет достаточно продолжительным и сложным процессом. Приватбанк и дальше будет принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме — в том числе через механизмы трансграничного взыскания.

Предыстория

Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой разрешить апелляцию вынесенного решения и остановить его исполнение до рассмотрения такой апелляции.

Однако оба ходатайства были отклонены судом.

Таким образом, все вышеуказанные суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025, а в случае неуплаты до этой даты, в дальнейшем на них будут начисляться проценты.

Если эти суммы не будут уплачены добровольно, Приватбанк безотлагательно приступит к процессу взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших собственников, чтобы получить компенсацию для Банка и, соответственно, для его акционера — Правительства Украины.

Активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года.