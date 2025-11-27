Подписка СТРУМ: ежемесячная помощь, которая поддерживает «Азов»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 ноября 2025, 14:33 Читати українською

Подписка СТРУМ: ежемесячная помощь, которая поддерживает «Азов»

Большая война требует непрерывного ресурса. Но главным среди них всегда будет человек. Именно поэтому подписка СТРУМ поддерживает тех, кто сегодня держит оборону в самых сложных условиях.

Пока для кого-то август стал временем передышки, для бойцов «Азова» — это еще один месяц непрерывной работы, учений и постоянной готовности. Их стабильность во многом зависит от регулярной поддержки — от тех, кто присоединился к СТРУМу.

СТРУМ — это сеть подписчиков, которые ежемесячно перечисляют фиксированную сумму на нужды бригады. Функционал подписки прост: ежемесячно с карты списывается любая выбранная сумма — 100, 500, 1000 гривен и т. д. А уже позже — в отчетах — вы видите, что именно удалось обеспечить: от комплектующих до транспорта.

Этот формат позволяет реагировать быстро. Без сборов. Без задержек. Без «давайте дожмем».

СТРУМ питает «Азов»: как регулярная поддержка влияет на войну

СТРУМ — это не просто донат. Это стабильный источник питания, благодаря которому бригада не останавливается.

  • техника с плановым сервисом и запасом узлов — быстро возвращается в строй;
  • связь с резервом антенн, кабелей и передатчиков — стабильна в пиковые моменты;
  • подразделения планируют заранее: закупки и логистика без ожидания новых сборов.

Это не о суммах — это о постоянном присутствии. О том, что у бойцов не заканчиваются ресурсы в момент, когда они нужны больше всего.

Август в цифрах: что купили благодаря СТРУМу

Пока некоторые планировали последние поездки сезона, «Азов» работал в обычном режиме — без снижения темпа. И это стало возможным благодаря тем, кто оформил подписку на СТРУМ.

В августе:

  • аккумулировано — 3 147 381 ₴;
  • потрачено на закупки — 3 791 400 ₴.

Основная часть суммы пошла на закрытие крупного запроса от батальона беспилотных систем — комплектующие, которые позволяют работать на разных частотах и сохранять стабильный сигнал.

В частности, приобретено:

  • 600 видеопередатчиков (включая антенны);
  • 500 приемников;
  • 200 антенн;
  • 2 автомобиля Peugeot Rifter для логистики;
  • комплектующие для техники первого батальона спецназначения.

СТРУМ не просто «закрывает статьи расходов». Он снимает тормоза. Он позволяет бригаде действовать гибко, быстро и с опережением. Там, где реакция на запрос измеряется не днями, а часами.

подписка струм — тепловизионные прицелы InfiRay RICO 2 Series на стеллаже

Почему это важно именно сейчас

«Азов» не работает в спокойных зонах. Это бригада, которая постоянно находится в движении: фронт, обучение, обновление техники, смена тактики — все в режиме «с сегодня на сегодня». Здесь нет запаса времени или ресурса «на потом».

Боеспособность подразделения — это не только обученные бойцы. Это связь, которая держится в плотном радиоэфире. Это техника, которая выдерживает многочасовую работу. Это транспорт, проходящий фронтовые грунтовки с перегрузкой.

«Чтобы мы могли эффективно давать отпор врагу и быстро внедрять инновации на поле боя, нам нужна регулярная поставка комплектующих к БПЛА», — друг Клод, командир отделения роты FPV, ББС.

Это не о комфорте. Это о темпе, в котором живет бригада. И о сообществе, которое помогает его удержать.

подписка струм — графический постер с призывом: «СТРУМ — это возможность влиять на ход событий своей поддержкой

Присоединяйся к сети, которая не дает «Азову» остановиться

СТРУМ — это регулярная поддержка, которая дает бригаде возможность действовать без пауз. Не ждать сборов, не затягивать с закупками, не терять темп из-за нехватки деталей.

Сумма подписки — фиксированная. Формат — гибкий. Его можно изменить или приостановить в личном кабинете, без лишних шагов.

После регистрации открывается доступ к простому интерфейсу, отчетам, а также к сообществу — тем, кто ежемесячно держит тыл. Здесь публикуются новости, события, приглашения на учения, ответы военных и координаторов.

Оформить подписку можно на сайте strum.azov.one или просто помните: Подписка СТРУМ — это о регулярности, которая держит фронт.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами