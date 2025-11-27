Большая война требует непрерывного ресурса. Но главным среди них всегда будет человек. Именно поэтому подписка СТРУМ поддерживает тех, кто сегодня держит оборону в самых сложных условиях.
Подписка СТРУМ: ежемесячная помощь, которая поддерживает «Азов»
Пока для кого-то август стал временем передышки, для бойцов «Азова» — это еще один месяц непрерывной работы, учений и постоянной готовности. Их стабильность во многом зависит от регулярной поддержки — от тех, кто присоединился к СТРУМу.
СТРУМ — это сеть подписчиков, которые ежемесячно перечисляют фиксированную сумму на нужды бригады. Функционал подписки прост: ежемесячно с карты списывается любая выбранная сумма — 100, 500, 1000 гривен
Этот формат позволяет реагировать быстро. Без сборов. Без задержек. Без «давайте дожмем».
СТРУМ питает «Азов»: как регулярная поддержка влияет на войну
СТРУМ — это не просто донат. Это стабильный источник питания, благодаря которому бригада не останавливается.
- техника с плановым сервисом и запасом узлов — быстро возвращается в строй;
- связь с резервом антенн, кабелей и передатчиков — стабильна в пиковые моменты;
- подразделения планируют заранее: закупки и логистика без ожидания новых сборов.
Это не о суммах — это о постоянном присутствии. О том, что у бойцов не заканчиваются ресурсы в момент, когда они нужны больше всего.
Август в цифрах: что купили благодаря СТРУМу
Пока некоторые планировали последние поездки сезона, «Азов» работал в обычном режиме — без снижения темпа. И это стало возможным благодаря тем, кто оформил подписку на СТРУМ.
В августе:
- аккумулировано — 3 147 381 ₴;
- потрачено на закупки — 3 791 400 ₴.
Основная часть суммы пошла на закрытие крупного запроса от батальона беспилотных систем — комплектующие, которые позволяют работать на разных частотах и сохранять стабильный сигнал.
В частности, приобретено:
- 600 видеопередатчиков (включая антенны);
- 500 приемников;
- 200 антенн;
- 2 автомобиля Peugeot Rifter для логистики;
- комплектующие для техники первого батальона спецназначения.
СТРУМ не просто «закрывает статьи расходов». Он снимает тормоза. Он позволяет бригаде действовать гибко, быстро и с опережением. Там, где реакция на запрос измеряется не днями, а часами.
Почему это важно именно сейчас
«Азов» не работает в спокойных зонах. Это бригада, которая постоянно находится в движении: фронт, обучение, обновление техники, смена тактики — все в режиме «с сегодня на сегодня». Здесь нет запаса времени или ресурса «на потом».
Боеспособность подразделения — это не только обученные бойцы. Это связь, которая держится в плотном радиоэфире. Это техника, которая выдерживает многочасовую работу. Это транспорт, проходящий фронтовые грунтовки с перегрузкой.
«Чтобы мы могли эффективно давать отпор врагу и быстро внедрять инновации на поле боя, нам нужна регулярная поставка комплектующих к БПЛА», — друг Клод, командир отделения роты FPV, ББС.
Это не о комфорте. Это о темпе, в котором живет бригада. И о сообществе, которое помогает его удержать.
Присоединяйся к сети, которая не дает «Азову» остановиться
СТРУМ — это регулярная поддержка, которая дает бригаде возможность действовать без пауз. Не ждать сборов, не затягивать с закупками, не терять темп из-за нехватки деталей.
Сумма подписки — фиксированная. Формат — гибкий. Его можно изменить или приостановить в личном кабинете, без лишних шагов.
После регистрации открывается доступ к простому интерфейсу, отчетам, а также к сообществу — тем, кто ежемесячно держит тыл. Здесь публикуются новости, события, приглашения на учения, ответы военных и координаторов.
Оформить подписку можно на сайте strum.azov.one или просто помните: Подписка СТРУМ — это о регулярности, которая держит фронт.
