Подписка СТРУМ: ежемесячная помощь, которая поддерживает «Азов»

Большая война требует непрерывного ресурса. Но главным среди них всегда будет человек. Именно поэтому подписка СТРУМ поддерживает тех, кто сегодня держит оборону в самых сложных условиях.

Пока для кого-то август стал временем передышки, для бойцов «Азова» — это еще один месяц непрерывной работы, учений и постоянной готовности. Их стабильность во многом зависит от регулярной поддержки — от тех, кто присоединился к СТРУМу.

СТРУМ — это сеть подписчиков, которые ежемесячно перечисляют фиксированную сумму на нужды бригады. Функционал подписки прост: ежемесячно с карты списывается любая выбранная сумма — 100, 500, 1000 гривен и т. д. А уже позже — в отчетах — вы видите, что именно удалось обеспечить: от комплектующих до транспорта.

Этот формат позволяет реагировать быстро. Без сборов. Без задержек. Без «давайте дожмем».

СТРУМ питает «Азов»: как регулярная поддержка влияет на войну

СТРУМ — это не просто донат. Это стабильный источник питания, благодаря которому бригада не останавливается.

техника с плановым сервисом и запасом узлов — быстро возвращается в строй;

связь с резервом антенн, кабелей и передатчиков — стабильна в пиковые моменты;

подразделения планируют заранее: закупки и логистика без ожидания новых сборов.

Это не о суммах — это о постоянном присутствии. О том, что у бойцов не заканчиваются ресурсы в момент, когда они нужны больше всего.

Август в цифрах: что купили благодаря СТРУМу

Пока некоторые планировали последние поездки сезона, «Азов» работал в обычном режиме — без снижения темпа. И это стало возможным благодаря тем, кто оформил подписку на СТРУМ.

В августе:

аккумулировано — 3 147 381 ₴;

потрачено на закупки — 3 791 400 ₴.

Основная часть суммы пошла на закрытие крупного запроса от батальона беспилотных систем — комплектующие, которые позволяют работать на разных частотах и сохранять стабильный сигнал.

В частности, приобретено:

600 видеопередатчиков (включая антенны);

500 приемников;

200 антенн;

2 автомобиля Peugeot Rifter для логистики;

комплектующие для техники первого батальона спецназначения.

СТРУМ не просто «закрывает статьи расходов». Он снимает тормоза. Он позволяет бригаде действовать гибко, быстро и с опережением. Там, где реакция на запрос измеряется не днями, а часами.

Почему это важно именно сейчас

«Азов» не работает в спокойных зонах. Это бригада, которая постоянно находится в движении: фронт, обучение, обновление техники, смена тактики — все в режиме «с сегодня на сегодня». Здесь нет запаса времени или ресурса «на потом».

Боеспособность подразделения — это не только обученные бойцы. Это связь, которая держится в плотном радиоэфире. Это техника, которая выдерживает многочасовую работу. Это транспорт, проходящий фронтовые грунтовки с перегрузкой.

«Чтобы мы могли эффективно давать отпор врагу и быстро внедрять инновации на поле боя, нам нужна регулярная поставка комплектующих к БПЛА», — друг Клод, командир отделения роты FPV, ББС.

Это не о комфорте. Это о темпе, в котором живет бригада. И о сообществе, которое помогает его удержать.

Присоединяйся к сети, которая не дает «Азову» остановиться

СТРУМ — это регулярная поддержка, которая дает бригаде возможность действовать без пауз. Не ждать сборов, не затягивать с закупками, не терять темп из-за нехватки деталей.

Сумма подписки — фиксированная. Формат — гибкий. Его можно изменить или приостановить в личном кабинете, без лишних шагов.

После регистрации открывается доступ к простому интерфейсу, отчетам, а также к сообществу — тем, кто ежемесячно держит тыл. Здесь публикуются новости, события, приглашения на учения, ответы военных и координаторов.

Оформить подписку можно на сайте strum.azov.one или просто помните: Подписка СТРУМ — это о регулярности, которая держит фронт.