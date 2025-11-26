Multi от Минфин
Нацбанк запретил работу двух сервисов обмена валют

Национальный банк Украины принял решение о полном запрете деятельности компаний ООО «ФК «Обмен24» и ООО «ФК «ИКС Чендж», а также всех связанных с ними лиц. Запрет касается предоставления финансовых услуг через их интернет-сервисы и сеть брендированных отделений под названием «Obmin24» и «X-Change». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Запрет распространяется на все операции, связанные с торговлей валютными ценностями и финансовыми платежными услугами.

Причины решения НБУ

Решение было принято по результатам надзорной деятельности, в ходе которой регулятор выявил ряд критических нарушений:

  • Отсутствие лицензий: Ни одна из указанных компаний не имела соответствующих лицензий НБУ на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
  • Незаконные операции: Сервисы фактически совершали операции, имеющие признаки услуг по переводу средств без открытия счета и торговли валютными ценностями, не имея на это права.
  • Системное продвижение нарушений: Услуги «Obmin24» и «X-Change» систематически рекламировались (в том числе на языке государства-агрессора) с акцентом на возможности избегания регуляторных ограничений во время валютных операций и переводов.
  • Связность лиц НБУ выявил юридические и экономические признаки, указывающие на связанность этих компаний и их подконтрольное влияние со стороны конечных бенефициарных владельцев Нестерова Геннадия Алексеевича и Шапаренко Светланы Михайловны.

На основании выявленных нарушений, правление НБУ признало эти компании лицами, осуществляющими предоставление платежных услуг без надлежащей авторизации (без лицензии и/или регистрации).

