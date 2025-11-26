Курсы доллара и евро на межбанке в среду, 26 ноября, фактически не изменились. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют на вечер среды: доллар и евро стабильны
|
Открытие 2 сентября
|
Закрытие 2 сентября
|
Изменения
|
42,25/42,28
|
42,26 /42,29
|
1/1
|
48,93/48,94
|
48,94/48,96
|
½
Официальный курс: доллар — 42,30 грн, евро — 48,95 грн.
Средний курс в банках: 42,10−42,55 грн/доллар, 48,80−49,30 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,36−42,45, евро — 49,14−49,28 грн.
