українська
26 ноября 2025, 18:55 Читати українською

Расчет с бизнесом Коминвестбанка завершен на 100% в рекордные сроки — Фонд гарантирования

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил об успешном завершении расчетов с находящимся в ликвидации кредиторами АО «Коминвестбанк». По состоянию на 24 ноября 2025 года требования кредиторов 7-й очереди удовлетворены на 100%, что составляет 240,9 млн грн.

Расчет с бизнесом Коминвестбанка завершен на 100% в рекордные сроки

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что полный расчет с юрлицами начался в конце марта 2025 года и был произведен в рекордно короткие сроки.

Преимущества вывода банка с рынка не из-за ликвидации

Заместитель директора-распорядителя Фонда Виктория Степанец заявила, что такие рекордные сроки являются ключевым аргументом в пользу использования альтернативных методов вывода банка с рынка, чем традиционная ликвидация.

«Рекордные сроки… — один из ключевых аргументов в пользу урегулирования неплатежеспособного банка одним из способов, отличных от ликвидации… При любом из этих сценариев, прежде всего, выиграют вкладчики и кредиторы банка», — отметила она.

ФГВФЛ отмечает, что успех возможен при наличии качественных активов у неплатежеспособного банка, заинтересованного инвестора и эффективного взаимодействия Фонда и НБУ.

Контекст: Схема вывода Коминвестбанка

«Коминвестбанк» был выведен с рынка путем отчуждения части активов и обязательств в пользу принимающего банка — АО «Асвио Банк».

Общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам Коминвестбанка составила 477,6 млн грн.

До подписания соглашения Фонд выплатил вкладчикам 215,1 млн грн, а остальные обязательства взял на себя принимающий банк — Асвио Банк.

«Минфин» писал, что в июле 2025 года Фонд гарантирования впервые выставил на торги имущество Коминвестбанка.

Общая динамика погашения долгов

За октябрь 2025 года Фондом были удовлетворены требования кредиторов всех ликвидируемых банков на сумму 248,5 млн грн.

За все время деятельности Фонда (по состоянию на 1 ноября 2025 года) банки в ликвидации удовлетворили требования кредиторов более чем на 74,5 млрд грн, из которых около 16,7 млрд грн было погашено Национальному банку Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

