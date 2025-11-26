Multi от Минфин
26 ноября 2025, 16:52

Токенизация активов и интеграция ИИ в DeFi: Coinbase Ventures назвал главные тренды 2026 года

Coinbase Ventures, венчурное подразделение криптобиржи Coinbase, поделилось своим видением наиболее перспективных направлений развития криптоиндустрии на 2026 год. Среди главных трендов — токенизация реальных активов (RWA), специализированные торговые платформы нового поколения, развитие DeFi 2.0 и критическая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники.

Coinbase Ventures назвал главные тренды 2026 года

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Компания назвала категории, в которых, по ее мнению, появятся следующие крупные прорывные компании и протоколы и в которые Coinbase Ventures планирует активно инвестировать.

Перпетуализация реальных активов

Это самый горячий тренд, который инвесторы стремятся освоить. Вместо прямой токенизации предлагается использование бессрочных фьючерсных контрактов (перпетуалов) для получения «синтетического доступа» к реальным активам (RWA).

Преимущество: Перпетуалы не требуют фактического обеспечения базового актива, позволяя создавать рынки практически для всего от акций частных компаний до макроэкономических данных, что позволит трейдерам хеджировать риски и выражать более широкий спектр взглядов, чем просто спекуляции на криптоактивах.

Специализированные биржи и торговые терминалы

Развитие инфраструктуры, защищающей маркетмейкеров от «токсичных» трейдеров, является критическим для постоянства бирж.

Prop-AMMs: Внедрение инновационных моделей, как, например, Prop-AMMs на Solana, где ликвидность защищена от хищнических потоков, что ускоряет развитие рыночной структуры.

Торговые терминалы для рынков прогнозов: Поскольку рынки прогнозов получили массовое распространение, возникает потребность в агрегаторах ликвидности (в настоящее время она фрагментирована). Терминалы предлагают профессиональные инструменты (расширенные типы ордеров, арбитражные инсайты) для консолидации ликвидности на рынках событий.

DeFi нового поколения

DeFi отходит от простых протоколов кредитования и обмена к более сложным, капиталоэффективным инструментам.

Композитность Perp-рынков: Перпетуальные фьючерсы преобразуются в компонованные инструменты, позволяющие пользователям одновременно получать доход на залог, поддерживая при этом кредитное плечо (например, интеграция с протоколами кредитования).

Необеспеченное кредитование: Следующий большой рубеж DeFi — создание устойчивых моделей кредитования, использующих ончейн-репутацию и офчейн-данные. Это может позволить криптоиндустрии конкурировать с традиционными финансовыми институтами в сфере необеспеченного кредита в триллионы долларов.

Конфиденциальность: Для привлечения институциональных и профессиональных трейдеров необходимы инструменты, позволяющие сохранять конфиденциальность торговых стратегий (частные книги ордеров, ссуды) с помощью продвинутой криптографии (ZKPs, FHE).

ИИ и робототехника

Интеграция ИИ в криптопространство будет иметь решающее значение для следующего этапа инноваций.

Сбор данных для робототехники: Для обучения роботов требуются высококачественные, детализированные данные о физических взаимодействиях (давление, манипуляция). Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) могут стать основой для масштабирования процесса сбора данных.

Proof of Humanity: Учитывая, что контент, сгенерированный ИИ, становится неотличимым от человеческого, нужны решения для установления «доказательства человеческой принадлежности» (Proof of Humanity) через биометрию и криптографическую подпись.

ИИ для разработки и безопасности: Искусственный интеллект переживает свой «GitHub Copilot момент» (автоматизация кодирования) в области блокчейна. ИИ-агенты сделают создание смартконтрактов доступным даже для тех, кто не умеет программировать: они смогут автоматически генерировать код, проверять его на безопасность и постоянно мониторить риски, позволяя запускать блокчейн-бизнесы не через месяц, а через час.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
