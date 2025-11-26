В Польше обновили правила получения карты побыту

С 2026 года граждане Украины, имеющие номер PESEL UKR, смогут подать заявку на получение карты побыту CUKR, что позволит им легально проживать в Польше в течение трех лет. Об этом пишет inpoland.net.pl.

Что это значит

Закон, позволяющий реализовать это решение, ожидает подписи Президента. Подавать заявления можно будет только в электронном формате через специальный портал Модуль управления делами (MOS), что упростит процесс подачи документов и позволит гражданам осуществить это в удобное для них время.

Как получить карту избитую

Для того чтобы иметь право на получение карты побыту CUKR, заявители должны удовлетворять нескольким требованиям.

В частности, необходимо быть гражданином Украины или членом семьи украинца, иметь легальный статус пребывания в Польше благодаря временной защите и быть гражданином Украины не менее 365 дней до подачи заявки.

Кроме того, несовершеннолетние дети, прибывшие из Украины или родившиеся в Польше, также имеют право на получение карты, если отвечают указанным требованиям.

Заявки на получение карты побыту CUKR представляются исключительно электронным путем через систему MOS.

Для подачи заявки необходимо создать аккаунт в новой системе, заполнить заявление, подписать его электронным способом и добавить необходимые документы, включая актуальную фотографию и подтверждение оплаты сбора.

После успешного подачи заявления заявители получают подтверждение и могут получить карту быта после ее изготовления в воеводском управлении.

Что дает карта

Карта побыту CUKR позволяет гражданам Украины легально находиться в Польше в течение трех лет, а также обеспечивает доступ к ряду социальных услуг. Стоимость подачи заявки включает гербовый сбор в размере 340 злотых и плату за выдачу карты — 100 злотых.