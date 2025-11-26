Техас инвестировал $10 млн в биткоин, капитализация Monad превысила $476 млн меньше, чем за сутки: что нового

Исторический прецедент: Техас стал первым штатом США, официально инвестировавшим $10 млн в биткоин

Техас продолжает закреплять за собой статус наиболее «про-биткоин» штата в США, сделав исторический шаг: впервые в истории Соединенных Штатов местные власти официально инвестировали средства в первую криптовалюту.

Президент Texas Blockchain Council Ли Братчер объявил, что 20 ноября 2025 года Техас совершил начальную покупку Биткоина (BTC) на сумму $10 млн по цене около $87 000.

«ТЕХАС ОТКУПИЛ ПАДЕНИЕ!» — прокомментировал Братчер, приветствуя команду Texas Treasury и контролера Кевина Генкока за их внимательную работу по отслеживанию рынка.

Эта инвестиция является кульминацией более чем полуторагодовалой законодательной работы штата над созданием собственного стратегического биткоин-резерва.

Хотя Техас планирует в будущем перейти к самостоятельному хранению актива, пока продолжается публичный конкурс (RFP) по выбору технической инфраструктуры, начальная аллокация была осуществлена через популярный биржевой фонд (ETF) BlackRock IBIT.

Этот шаг подтверждает превращение биткоина в признанный стратегический актив на государственном уровне в США.

Защита инвесторов: Регулятор Японии обяжет криптобиржи создать резервные фонды для компенсаций

Финансовое агентство Японии (FSA) намерено существенно усилить защиту клиентов криптобирж, обязав их создавать обязательный резервный фонд. Эти средства будут предназначены для быстрой компенсации инвесторам в случае хакерских атак, взлома или несанкционированного угона активов.

Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что этот шаг является ответом регулятора на рост количества инцидентов, связанных с несанкционированным выводом криптовалют.

Новое правило заставит биржи создавать специальные финансовые резервы, обеспечивающие оперативное покрытие потерь клиентов.

Ожидается, что соответствующее требование будет представлено в отчете рабочей группы при Финансовом совете — консультативном органе премьер-министра. На основе этого документа FSA примет финальное решение.

В случае принятия данного закона, криптобиржи Японии столкнутся с рядом дополнительных ограничений и требований, среди которых:

Запрет на инсайдерскую торговлю.

Усиленные проверки устройств хранения информации.

Расширены обязательства по раскрытию информации о деятельности.

Эти меры подчеркивают стремление Японии сохранить лидерство в сфере регулирования криптовалют, гарантируя при этом высокий уровень безопасности для инвесторов.

Таиланд запретил Worldcoin собирать биометрические данные: Проект должен удалить информацию о 1,2 млн. граждан

Комитет по защите персональных данных Таиланда (PDPC) распорядился немедленно приостановить услуги по сканированию радужки глаза, которые предоставлялись компанией TIDC Worldverse от имени местного подразделения проекта World. Об этом сообщает Bangkok Post.

Регулятор выдал прямое предписание сервиса удалить данные, собранные в 1,2 млн человек, чтобы предотвратить их передачу за пределы страны. Таиландские власти решительно выступили против модели Worldcoin, предлагающей биометрическую верификацию в обмен на криптовалюту.

Генеральный секретарь PDPC Сурафонг Пленгхам заявил, что сбор конфиденциальных биометрических данных в обмен на криптовалюту не соответствует Закону о защите персональных данных Таиланда.

Власти выявили случаи, когда пользователям сканировали глаза, выдавали токены WLD проекту Worldcoin, которые впоследствии передавались другим лицам. Департамент специальных расследований (DSI) проведет дополнительный анализ этих нарушений.

Местное подразделение Tools For Humanity Thailand заявило, что уже приостановило услуги по проверке лица, придерживаясь распоряжения PDPC. В то же время, компания настаивает, что всегда действовала в соответствии с местными законами и открыто предоставляла всю необходимую информацию регуляторам.

Представители проекта заявили, что приостановление деятельности негативно отразится на миллионах тайцев, использовавших технологию Worldcoin (сканирование с помощью устройства Orb) для защиты от мошенничества.

Таиланд был одним из крупнейших азиатских рынков для Worldcoin, имея 102 локации из Orb.

Капитализация Monad превысила $476 млн менее чем через сутки после запуска, несмотря на начальные колебания

Блокчейн Monad официально запустил свою основную сеть и токен MON 24 ноября. Несмотря на определенное воздержание инвесторов во время первоначального размещения и быстрые колебания на старте торгов, капитализация монеты менее чем за сутки превысила $476,4 млн. В настоящее время цена MON составляет около $0,044. Об этом свидетельствуют данные CioinMarketCap.

Токен MON дебютировал на отметке $0,025, что соответствует цене ICO на платформе Coinbase, где проект привлек $269 млн от 86 000 участников.

Однако, за первые минуты торгов котировки пошли вниз, что привело к продаже токенов среди некоторых ранних получателей аирдропа. Несмотря на это, капитализация смогла быстро восстановиться и продемонстрировать значительный рост.

Общее предложение MON составляет 100 млрд монет. В первоначальное обращение поступило 10,8 млрд токенов.

Распределение полного объема предложения выглядит следующим образом:

Развитие экосистемы: 38 млрд MON

Команда: 26,9 млрд MON

Инвесторы: 19,6 млрд MON

Публичная продажа (ICO): 7,5 млрд MON

Казначейство Category Labs: 3,9 млрд MON

Аирдроп: 3,3 млрд. MON

Важно отметить, что на старте токены, предназначенные для инвесторов, команды и казначейства, заблокированы не менее одного года, что обеспечивает стабильность предложения в краткосрочной перспективе.