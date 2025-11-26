Курсы валют: доллар в банках потерял 8 копеек

В среду, 26 ноября, на наличном рынке средний курс доллара потерял 8 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,12−42,56 грн. Евро покупают за 48,70 грн., а продают за 49,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,35−42,45, евро — 49,15−49,34 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,25−42,28 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,93−48,94 грн/евро.

