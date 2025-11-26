НБУ ввел в обращение монету, посвященную художнику УПА — фото

Национальный банк 25 ноября выпустил памятную монету к 120-летию со дня рождения Нила Хасевича. Она пополнила серию «Выдающиеся личности Украины». Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о монете

Монета имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.

Аверс: изображен автопортрет Нила Хасевича, выполненный в фирменной технике древесита. Этот стиль отличается экспрессивной графикой, четкими контрастными линиями и динамической штриховкой, что делает образ художника живым и узнаваемым.

Реверс: представлена символическая композиция из элементов древорита Хасевича, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Композиция объединяет графические элементы художника как символ экономической, идеологической и нравственной силы украинского сопротивления. На матовом фоне вверху размещены надписи: «К ВОЛИ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА» и «300 КРБ НА БОЕВОЙ ФОНД».

Кто такой Нил Хасевич

Нил Хасевич (1905−1952) — украинский художник-график, общественный и политический деятель. Член Организации Украинских Националистов (ОУН) и Украинского Главного Освободительного Совета (УГВР), выдающаяся фигура украинского искусства в подполье в Западной Украине в 1940—1950-х годах.

Хасевич создал дизайн наград Украинской повстанческой армии, оформлял листовки и подпольные издания, разрабатывал проекты флагов, документов для повстанцев.