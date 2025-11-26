Multi от Минфин
українська
26 ноября 2025, 10:00 Читати українською

НБУ ввел в обращение монету, посвященную художнику УПА — фото

Национальный банк 25 ноября выпустил памятную монету к 120-летию со дня рождения Нила Хасевича. Она пополнила серию «Выдающиеся личности Украины». Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк 25 ноября выпустил памятную монету к 120-летию со дня рождения Нила Хасевича.

Что известно о монете

Монета имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.

  • Аверс: изображен автопортрет Нила Хасевича, выполненный в фирменной технике древесита. Этот стиль отличается экспрессивной графикой, четкими контрастными линиями и динамической штриховкой, что делает образ художника живым и узнаваемым.
  • Реверс: представлена символическая композиция из элементов древорита Хасевича, стилизованная под банкноту в духе бофонов. Композиция объединяет графические элементы художника как символ экономической, идеологической и нравственной силы украинского сопротивления. На матовом фоне вверху размещены надписи: «К ВОЛИ НАРОДОВ И ЧЕЛОВЕКА» и «300 КРБ НА БОЕВОЙ ФОНД».

Кто такой Нил Хасевич

Нил Хасевич (1905−1952) — украинский художник-график, общественный и политический деятель. Член Организации Украинских Националистов (ОУН) и Украинского Главного Освободительного Совета (УГВР), выдающаяся фигура украинского искусства в подполье в Западной Украине в 1940—1950-х годах.

Хасевич создал дизайн наград Украинской повстанческой армии, оформлял листовки и подпольные издания, разрабатывал проекты флагов, документов для повстанцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
+15
financialGenius
financialGenius
26 ноября 2025, 10:20
#
Отличная новость , Польша оценит , как и флаг на концерте оценила … зачем же так нервировать соседей которые помогают , тот кто это решение принимал должен сесть за гос измену так как это прямой ответ Польши на ее протестное отношение к УПА , но наверное тем потужным, что у власти как-то мало проблем внутри и на внешней арене , они ж и дальше занимаются коррупцией на крови украинцев …
