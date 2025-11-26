НБУ перепишет правила работы бюро кредитных историй — контроль будет жестче

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 ноября 2025, 8:46 Читати українською

НБУ перепишет правила работы бюро кредитных историй — контроль будет жестче

Национальный банк намерен обновить порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк намерен обновить порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагает НБУ

  • Ввести отдельное Положение о контроле бюро кредитных историй

В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как будет запрашивать информацию, как будет реагировать на нарушения, какие действия потребует от бюро.

  • Уточнить порядок общения между НБУ и бюро

Проект подробно описывает, как бюро должны подавать документы, отвечать на запросы, исправлять неточности и как НБУ будет проверять соблюдение требований.

  • Обновить процедуру согласования правил формирования и ведения кредитных историй

Изменяются требования к заявлениям, сроки их рассмотрения и основания отказа. Часть старых процедур отменяют как устаревшие.

Что предполагает новый порядок

НБУ получает четко прописанные инструменты контроля. Регулятор будет иметь возможность:

  • запрашивать у бюро дополнительные пояснения, документы и информацию;
  • проводить анализ жалоб, обращений, адвокатских запросов и информации из официальных источников;
  • фиксировать нарушения в специальной справке о результатах контроля, которая становится основанием для начала административного производства.

Вводится официальная процедура административного производства

После выявления нарушения НБУ будет направлять бюро:

  • справку о результатах контроля;
  • официальное уведомление о начале административного производства с разъяснением прав и сроков пояснений.

Бюро будет иметь 5 рабочих дней для предоставления возражений или пояснений.

Письменное предупреждение — новая форма реагирования НБУ

Если нарушение подтверждается, НБУ может выдать письменное предупреждение, в котором обяжет бюро устранить нарушения в конкретные сроки.

Невыполнение оговорки дает НБУ право обратиться в суд с требованием наложить финансовые санкции.

Ликвидация бюро

В случае системных нарушений прав субъектов кредитных историй, НБУ может обратиться в суд по ликвидации бюро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами