НБУ перепишет правила работы бюро кредитных историй — контроль будет жестче

Национальный банк намерен обновить порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что предлагает НБУ

Ввести отдельное Положение о контроле бюро кредитных историй

В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как будет запрашивать информацию, как будет реагировать на нарушения, какие действия потребует от бюро.

Уточнить порядок общения между НБУ и бюро

Проект подробно описывает, как бюро должны подавать документы, отвечать на запросы, исправлять неточности и как НБУ будет проверять соблюдение требований.

Обновить процедуру согласования правил формирования и ведения кредитных историй

Изменяются требования к заявлениям, сроки их рассмотрения и основания отказа. Часть старых процедур отменяют как устаревшие.

Что предполагает новый порядок

НБУ получает четко прописанные инструменты контроля. Регулятор будет иметь возможность:

запрашивать у бюро дополнительные пояснения, документы и информацию;

проводить анализ жалоб, обращений, адвокатских запросов и информации из официальных источников;

фиксировать нарушения в специальной справке о результатах контроля, которая становится основанием для начала административного производства.

Вводится официальная процедура административного производства

После выявления нарушения НБУ будет направлять бюро:

справку о результатах контроля;

официальное уведомление о начале административного производства с разъяснением прав и сроков пояснений.

Бюро будет иметь 5 рабочих дней для предоставления возражений или пояснений.

Письменное предупреждение — новая форма реагирования НБУ

Если нарушение подтверждается, НБУ может выдать письменное предупреждение, в котором обяжет бюро устранить нарушения в конкретные сроки.

Невыполнение оговорки дает НБУ право обратиться в суд с требованием наложить финансовые санкции.

Ликвидация бюро

В случае системных нарушений прав субъектов кредитных историй, НБУ может обратиться в суд по ликвидации бюро.