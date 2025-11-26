НБУ перепишет правила работы бюро кредитных историй — контроль будет жестче

Национальный банк намерен обновить порядок контроля за деятельностью бюро кредитных историй. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Что предлагает НБУ
- Ввести отдельное Положение о контроле бюро кредитных историй
В нем определено, как именно НБУ будет осуществлять контроль: как будет запрашивать информацию, как будет реагировать на нарушения, какие действия потребует от бюро.
- Уточнить порядок общения между НБУ и бюро
Проект подробно описывает, как бюро должны подавать документы, отвечать на запросы, исправлять неточности и как НБУ будет проверять соблюдение требований.
- Обновить процедуру согласования правил формирования и ведения кредитных историй
Изменяются требования к заявлениям, сроки их рассмотрения и основания отказа. Часть старых процедур отменяют как устаревшие.
Что предполагает новый порядок
НБУ получает четко прописанные инструменты контроля. Регулятор будет иметь возможность:
- запрашивать у бюро дополнительные пояснения, документы и информацию;
- проводить анализ жалоб, обращений, адвокатских запросов и информации из официальных источников;
- фиксировать нарушения в специальной справке о результатах контроля, которая становится основанием для начала административного производства.
Вводится официальная процедура административного производства
После выявления нарушения НБУ будет направлять бюро:
- справку о результатах контроля;
- официальное уведомление о начале административного производства с разъяснением прав и сроков пояснений.
Бюро будет иметь 5 рабочих дней для предоставления возражений или пояснений.
Письменное предупреждение — новая форма реагирования НБУ
Если нарушение подтверждается, НБУ может выдать письменное предупреждение, в котором обяжет бюро устранить нарушения в конкретные сроки.
Невыполнение оговорки дает НБУ право обратиться в суд с требованием наложить финансовые санкции.
Ликвидация бюро
В случае системных нарушений прав субъектов кредитных историй, НБУ может обратиться в суд по ликвидации бюро.
