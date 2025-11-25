Курс доллара США пошел вниз на межбанковских торгах во вторник, 25 ноября. Евро подешевело на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар на межбанке пошел вниз
|
Открытие 25 ноября
|
Закрытие 25 ноября
|
Изменения
|
42,47/42,50
|
42,25/42,28
|
22/22
|
48,94/48,96
|
48,88/48,90
|
6/6
Средний курс в банках: 42,20−42,60 грн/доллар, 48,70−49,25 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,20−42,60, евро — 48,70−49,25 грн.
