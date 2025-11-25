Банки Украины в сентябре выдали 851 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд. грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба НБУ.
Банки Украины в сентябре выдали ипотечные кредиты на 1,6 миллиарда гривен
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Первичный и вторичный рынки
Первичный рынок: Были предоставлены 532 кредита на сумму 1 млрд грн. Из них 152 договора на 276 млн грн были выданы под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.
Вторичный рынок: Банки выдали 319 кредитов на сумму 621 млн. грн.
Средневзвешенные ставки
Несмотря на инфляционные риски, средневзвешенные эффективные ставки в сентябре оставались относительно умеренными:
- На первичном рынке: 8,13% годовых.
- На вторичном рынке: 9,37% годовых.
Качество кредитов
Качество ипотечного портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов удерживается на уровне 12%.
Региональное лидерство
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано:
- в Киевской области (303 договора на общую сумму 599 млн. грн., или 37% от общего объема);
- в Киеве (155 договоров на 350 млн грн);
- во Львовской области (46 договоров на 95 млн. грн);
- в Ивано-Франковской области (53 договора на 90 млн. грн);
- в Волынской области (35 договоров на 61 млн. грн).
Опрос
В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.
Комментарии