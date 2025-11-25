Банки США и Великобритании заставили Базель пересмотреть требования к капиталу для криптовалют

Глобальные банковские регуляторы готовятся к вынужденному пересмотру своих самых строгих правил по работе с криптовалютами. Это произошло после того, как финансовые власти Соединенных Штатов и Великобритании отказались вводить жесткие директивы, что поставило под угрозу многолетний международный консенсус. Об этом сообщает Financial Times.

Пересмотр «драконовских» норм

Эрик Тедин, председатель Базельского комитета по банковскому надзору и глава центробанка Швеции, признали необходимость изменения подхода. Речь идет о пересмотре текущего правила, которое устанавливает весовой коэффициент риска в 1250% для криптовалютных активов.

Согласно этому правилу, если банк хочет держать на балансе биткоин или стейблкоины на сумму $100, он должен зарезервировать $100 собственного капитала. То есть банки обязаны обеспечивать криптоактивы собственными деньгами в соотношении 1:1, что делает этот бизнес экономически невыгодным.

По действующим стандартам, даже стейблкоины (такие как USDT или USDC), выпущенные на публичных блокчейнах, приравниваются к наиболее рискованным венчурным инвестициям.

Фактор стейблкоинов

Главной причиной, заставившей регуляторов задуматься о смягчении, стал стремительный рост популярности регулируемых стейблкоинов.

Он отметил, что объем активов в системе требует нового подхода и допускает, что к стейблкоинам можно относиться «по-другому», чем к классическим волатильным криптовалютам.

Геополитический раскол

Сопротивление со стороны ведущих экономик перешло в открытую фазу:

США: Федеральная резервная система (ФРС) назвала текущие требования к капиталу «нереалистичными» и не планирует внедрять их в предложенном виде. Эту позицию усиливает политическая поддержка криптоиндустрии со стороны президента Дональда Трампа и законодательные инициативы вроде «GENIUS Act».

Великобритания: Банк Англии также подал сигнал об отказе от применения правил в их нынешней форме.

Евросоюз: Уже частично имплементировал стандарты 2022 года, но исключил из них ключевые положения о публичных блокчейнах.

Такое несоответствие создает риск неравных условий игры. Если европейские банки будут скованны жесткими правилами, а американские и британские получат свободу действий, это создаст значительный конкурентный дисбаланс на рынке депозитарных услуг и токенизированных активов.

Почему коэффициент 1250% является «убийственным» для банков

Для понимания масштаба проблемы стоит объяснить, как обычно работает банковский бизнес. Когда банк выдает ипотеку или покупает государственные облигации, он не резервирует 100% суммы сделки собственными средствами. Обычно резервируется только 8−12% капитала (принцип частичного резервирования). Это позволяет банку использовать деньги вкладчиков для получения прибыли.

Требование Базеля в отношении 1250% риска фактически означает требование 100% резервирования собственным капиталом.

Пример: Чтобы купить биткойнов на $1 млн для клиентов, банк должен «заморозить» $1 млн собственных денег акционеров.

Результат: Рентабельность капитала в такой операции приближается к нулю. Банкам проще вообще отказаться от работы с криптоактивами, чем выполнять это требование.

Именно поэтому банки США и Великобритании восстали — они не хотят отдавать этот перспективный рынок финтех-стартапам и нерегулируемым биржам.

