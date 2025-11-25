Курсы валют: Доллар подскочил на 11 копеек, евро — на 12 копеек

Во вторник, 25 ноября, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и 11 копеек в продаже. Евро прибавил 12 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,20−42,61 грн. Евро покупают за 48,70 грн, а продают за 49,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,50−42,65, евро — 49,20−49,37 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,47−42,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,94−48,96 грн/евро.

