Украина остается «магнитом» для авто со скрученным пробегом: как уберечься покупателям

Рынок б/у авто в Украине традиционно остается зоной повышенного риска для покупателей. Эксперты института исследований авторынка отмечают: из-за отсутствия четких правил фиксации пробега страна постепенно превратилась в один из наиболее привлекательных рынков для машин с «темным прошлым».

Что в Европе?

В большинстве европейских стран, таких как Бельгия или Нидерланды, пробег верифицируется в государственных или независимых реестрах чуть ли не во время каждого техосмотра или заезда на АЗС.

В Украине же соответствующее регулирование до сих пор отсутствует. Законопроект, который должен был навести порядок в сфере фиксации данных одометра, был представлен еще в 2020 году, однако так и не продвинулся дальше парламентских полок — сначала из-за «турборежима» работы новой Рады, а впоследствии из-за полномасштабной войны.

«Омоложение» авто

В итоге достоверность пробега практически зависит от добропорядочности торговца. А поскольку коррекция одометра позволяет увеличить цену автомобиля на тысячу-две долларов, индустрия скручивания пробега в Украине процветает.

За $50, говорят эксперты, можно «омолодить» авто на сотни тысяч километров.

Параллельно развиваются и методы маскировки реального состояния машины: реставрация салона, замена обшивки руля, установка новых накладок на педали, полировка фар. Все это создает иллюзию «идеального» автомобиля, который действительно мог проехать дистанцию до Луны и обратно.

Как проверить пробег

Несмотря на активный спрос на онлайн-ресурсы по проверке пробега, их данные часто оказываются неполными или устаревшими. Некоторые сервисы показывают только последнюю доступную фиксацию, которая может быть десятилетней давности.

Кроме того, после «скручивания» пробега мошенникву достаточно раз заехать на сервис с новыми показателями, и именно их внесут в базу как актуальные.

Впрочем, надежные способы проверки все же есть. Аналитики рекомендуют использовать сервисы с доступом к международным базам данных, в частности, Cebia.

По VIN-коду компания предоставляет полную историю пробега, информацию о возможных ДТП с уровнем повреждений и оценочной стоимостью ремонта, а также при наличии фото автомобилей после аварий.

Дополнительно сервис позволяет выяснить, не использовалось ли авто в такси, не находится ли он в розыске, кредитном или лизинговом залоге. Покупатель также получает расшифровку комплектации и информацию об отзывных кампаниях.

Специалисты советуют: чем меньше времени автомобиль находится в Украине, тем больше шансов получить достоверные данные о его истории.

А каждый «свежепригнанный» автомобиль с привлекательной ценой следует обязательно проверять — по меньшей мере, через Cebia.