25 ноября 2025, 10:01

Как за 10 лет изменились цены на жилье и аренду в городах мира

С 2015 по 2025 год мировые рынки недвижимости испытали значительное расхождение между ростом реальных цен на жилье и ростом арендной платы. Об этом пишет Visual Capitalist.

С 2015 по 2025 год мировые рынки недвижимости испытали значительное расхождение между ростом реальных цен на жилье и ростом арендной платы.

Как изменились цены

Хотя в большинстве крупных городов стоимость жилья росла быстрее арендной платы на нескольких ключевых рынках, особенно в Европе и Азии, наблюдалось снижение цен на недвижимость на фоне замедления спроса и более жестких условий кредитования.

Майами лидирует по росту мировых цен на жилье с 2015 года

Майами возглавил список с поразительным ростом реальных цен на жилье на 93,1%, что является сильнейшим десятилетним ростом в мире. Несмотря на это цены на аренду выросли лишь на 12,7%, что отражает увеличение разрыва в доступности жилья.

Реальное изменение цен на жилье и арендную плату в 25 крупных городах мира

Подобные тенденции наблюдались в других североамериканских городах: цены на жилье в Торонто выросли на 48%, в то время как арендная плата выросла скромно на 8,3%, а в Ванкувере стоимость недвижимости выросла на 39,7% по сравнению с ростом арендной платы на 21,9%.

Эти разногласия подчеркивают, как спрос на собственность в Северной Америке, подпитываемый миграцией, инвестициями и ограниченным предложением, значительно опережает фундаментальные показатели рынка аренды.

Нью-Йорк стал исключением, где цены на жилье и аренду снизились на 4,9 и 7,7% соответственно.

Изменения цен на жилье и аренду в Европе отличаются

Показатели жилищного рынка в Европе были неоднородны, причем Мадрид стал исключением со значительным ростом, особенно цен на аренду.

В Мадриде цены на жилье выросли на 42,4%, а арендная плата — на 48%, что является самым большим ростом арендной платы среди всех крупных городов мира. Это отражает бурный рост сектора краткосрочной аренды жилья в Испании и восстановление туризма.

Цены на недвижимость и аренду в Лондоне упали на 10,5% с 2015 года, что потенциально отражает затяжные последствия Brexit и значительный отток миллионеров, с которым сталкивается страна.

Милан был еще одним городом, где наблюдалось снижение обоих показателей с падением цен на недвижимость и аренду на 4,9% и 3%.

Между тем, в Цюрихе и Мюнхене цены на жилье выросли на 42,4% и 30,5%, а арендная плата также выросла на 23,1% и 18,4% соответственно.

Что с ценами в Украине

В Киеве дешевеют съемные квартиры. Ранее «Минфин» писал, что с лета спрос на съемные квартиры начал расти со стороны переселенцев и студентов. Тогда эксперты прогнозировали, что повышенный спрос позволил владельцам квартир повысить ценники — стоимость среднестатистического однокомнатного жилья выросла в среднем на 10−15%. Цены еще немного выросли в сентябре, но уже с октября ситуация на рынке аренды начала меняться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
