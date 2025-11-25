Основателя Binance обвинили в финансировании ХАМАС: что известно

Основателя Binance Чанпенга Чжао обвинили в содействии выплатам на десятки миллионов долларов в ХАМАС после нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает агентство Financial Times.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В чем обвиняют Чжао

В жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд США американскими гражданами, семьи которых пострадали, были убиты, искалечены или взяты в заложники в результате нападения, Чанпенг Чжао и криптовалютная биржа, которую он основал, обвиняются в том, что они сознательно оказывали «значительную помощь» террористическим группировкам, в частности ХАМАС и Хизбалла, помогая скрывать движение средств.

Обвинения утверждают, что выплаты, вероятно, отмывались через Binance — крупнейшую криптовалютную биржу в мире.

Адвокаты семей жертв 7 октября утверждают, что Binance способствовала транзакциям в криптовалютные кошельки, связанные с организациями из Газы, которые биржа знала или должна была знать, что они связаны с ХАМАС и другими запрещенными террористическими группами.

Согласно данным, более 50 миллионов долларов в транзакциях на кошельки, связанные с ХАМАС, Революционными Гвардиями Ирана, ливанским движением Хезбалла и Палестинским исламским джихадом, еще с 7 октября 2023 года были обработаны через Binance.

Они также утверждают, что кошельки, которыми управляет сама Binance, «отправили эквивалент более $300 миллионов на указанные кошельки на блокчейне до атаки… и более $115 миллионов после».