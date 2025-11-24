Министерство финансов совместно с ГНС объяснили, какие налоги нужно платить от прибыли по продаже криптовалюты.
Налоговая и Минфин объяснили, какие налоги должны платить зарабатывающие на крипте украинцы
Какие налоги нужно платить от прибыли по продаже криптовалюты?
20-летний Юрий разобрался с криптовалютой, зарегистрировался на бирже и следит за колебаниями на рынке. Ежемесячно от операций по купле-продаже крипты он получает около 8 тыс. грн (24 тыс. грн/квартал; 96 тыс. грн/год).
Для легализации дохода Юрий ежегодно до 1 мая через электронный кабинет налогоплательщика на веб-портале ГНС подает налоговую декларацию физлица о доходах, полученных в предыдущем году, и уплачивает налоги.
Через год итог выглядит так:
Источник: Минфин
