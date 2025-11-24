Налоговая и Минфин объяснили, какие налоги должны платить зарабатывающие на крипте украинцы

Министерство финансов совместно с ГНС объяснили , какие налоги нужно платить от прибыли по продаже криптовалюты.

Какие налоги нужно платить от прибыли по продаже криптовалюты?

20-летний Юрий разобрался с криптовалютой, зарегистрировался на бирже и следит за колебаниями на рынке. Ежемесячно от операций по купле-продаже крипты он получает около 8 тыс. грн (24 тыс. грн/квартал; 96 тыс. грн/год).

Для легализации дохода Юрий ежегодно до 1 мая через электронный кабинет налогоплательщика на веб-портале ГНС подает налоговую декларацию физлица о доходах, полученных в предыдущем году, и уплачивает налоги.

Через год итог выглядит так: