Сын Трампа призвал инвесторов воспользоваться падением цены биткоина для покупки криптовалюты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 ноября 2025, 12:12 Читати українською

Сын Трампа призвал инвесторов воспользоваться падением цены биткоина для покупки криптовалюты

Эрик Трамп, сооснователь компании American Bitcoin и сын президента США Дональда Трампа, призвал инвесторов воспользоваться падением цены биткоина для покупки криптовалюты. Об этом он заявил в интервью CNBC 22 ноября, отвечая на вопрос о том, планирует ли он воспользоваться текущим спадом для увеличения биткоин-резервов своей компании.

Эрик Трамп, сооснователь компании American Bitcoin и сын президента США Дональда Трампа, призвал инвесторов воспользоваться падением цены биткоина для покупки криптовалюты.
Фото: Эрик Трамп

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отличное время для покупок

«Сейчас отличное время для покупки биткоина. В этом нет никаких сомнений», — сказал Трамп-младший. По данным BitcoinTreasuries.net, компания Трампа American Bitcoin сейчас владеет 4004 биткоинами общей стоимостью около $350 млн.

«Биткоин стал величайшим активом нашего времени», — заявил Трамп, отметив «невероятную» доходность крупнейшей криптовалюты за последнее десятилетие. Он подтвердил свою уверенность в том, что курс биткоина в конечном итоге достигнет отметки в $1 млн, хотя на это и потребуется «несколько лет».

«Люди, которые выкупают просадки и принимают волатильность, станут главными победителями. Я никогда еще не был настроен столь „по-бычьи“ в отношении будущего криптовалют и модернизации финансовой системы», — добавил сын американского президента в заявлении для Bloomberg.

Читайте также: Расследование FT: как компании Трампа заработали $1 млрд на криптовалюте

Падение биткоина

Рынок криптовалют переживает один из самых мощных ударов за последние месяцы. Только за один час утренних торгов в пятницу были принудительно закрыты позиции трейдеров на сумму почти 1 миллиард долларов.

Причиной стал резкий обвал биткоина до 80 000 долларов, что потянуло за собой вниз весь рынок, капитализация которого впервые за семь месяцев опустилась ниже отметки в 3 триллиона долларов. В ноябре с рынка было выведено почти $1 трлн.

Аналитики подчеркивают специфическую природу этого обвала. В отличие от событий 10 октября, когда рынок падал из-за реальной продажи активов (спотовые продажи), нынешний крах вызван исключительно кредитным плечом (leverage).

По данным платформы Velo, открытый интерес (общее количество активных позиций) в биткойне за последние 48 часов сократился на 8 500 BTC. В денежном эквиваленте это означает исчезновение позиций на сумму около 700 миллионов долларов.

В целом за сутки объем ликвидаций на рынке достиг более 2 миллиардов долларов. Большинство активов демонстрируют двузначное падение в процентах.

Напомним

Эрик Трамп владеет примерно 7,5% American Bitcoin, которая торгуется на Nasdaq под тикером ABTC. Акции компании достигли пика $9,31 в начале сентября 2025 года, но с тех пор котировки упали более чем вдвое.

Инвестор, купивший акции American Bitcoin в момент выхода компании на публичный рынок, понес бы убыток в 45%, отмечает Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+45
parseval
parseval
24 ноября 2025, 12:39
#
Явно не встиг зафіксувати прибуток і тепер прагне підкачати риночок.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами