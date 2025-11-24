Сын Трампа призвал инвесторов воспользоваться падением цены биткоина для покупки криптовалюты

Эрик Трамп, сооснователь компании American Bitcoin и сын президента США Дональда Трампа, призвал инвесторов воспользоваться падением цены биткоина для покупки криптовалюты. Об этом он заявил в интервью CNBC 22 ноября, отвечая на вопрос о том, планирует ли он воспользоваться текущим спадом для увеличения биткоин-резервов своей компании.

Отличное время для покупок

«Сейчас отличное время для покупки биткоина. В этом нет никаких сомнений», — сказал Трамп-младший. По данным BitcoinTreasuries.net, компания Трампа American Bitcoin сейчас владеет 4004 биткоинами общей стоимостью около $350 млн.

«Биткоин стал величайшим активом нашего времени», — заявил Трамп, отметив «невероятную» доходность крупнейшей криптовалюты за последнее десятилетие. Он подтвердил свою уверенность в том, что курс биткоина в конечном итоге достигнет отметки в $1 млн, хотя на это и потребуется «несколько лет».

«Люди, которые выкупают просадки и принимают волатильность, станут главными победителями. Я никогда еще не был настроен столь „по-бычьи“ в отношении будущего криптовалют и модернизации финансовой системы», — добавил сын американского президента в заявлении для Bloomberg.

Падение биткоина

Рынок криптовалют переживает один из самых мощных ударов за последние месяцы. Только за один час утренних торгов в пятницу были принудительно закрыты позиции трейдеров на сумму почти 1 миллиард долларов.

Причиной стал резкий обвал биткоина до 80 000 долларов, что потянуло за собой вниз весь рынок, капитализация которого впервые за семь месяцев опустилась ниже отметки в 3 триллиона долларов. В ноябре с рынка было выведено почти $1 трлн.

Аналитики подчеркивают специфическую природу этого обвала. В отличие от событий 10 октября, когда рынок падал из-за реальной продажи активов (спотовые продажи), нынешний крах вызван исключительно кредитным плечом (leverage).

По данным платформы Velo, открытый интерес (общее количество активных позиций) в биткойне за последние 48 часов сократился на 8 500 BTC. В денежном эквиваленте это означает исчезновение позиций на сумму около 700 миллионов долларов.

В целом за сутки объем ликвидаций на рынке достиг более 2 миллиардов долларов. Большинство активов демонстрируют двузначное падение в процентах.

Напомним

Эрик Трамп владеет примерно 7,5% American Bitcoin, которая торгуется на Nasdaq под тикером ABTC. Акции компании достигли пика $9,31 в начале сентября 2025 года, но с тех пор котировки упали более чем вдвое.

Инвестор, купивший акции American Bitcoin в момент выхода компании на публичный рынок, понес бы убыток в 45%, отмечает Bloomberg.