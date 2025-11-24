Не ведитесь на фейки: Пенсионный фонд опроверг «заявления о подтверждении возраста»

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Распространяющиеся фейки

По данным учреждения, в отдельных Telegram-каналах начали распространять ложную информацию якобы от имени Пенсионного фонда о необходимости «подать заявление» для подтверждения возраста во избежание прекращения пенсионных выплат.

В ведомстве отмечают, что такая информация недостоверная и имеет признаки информационной манипуляции. Все процедуры, связанные с назначением, перерасчетом, остановкой или прекращением пенсий, четко определены законодательством Украины. Изменения в них могут вноситься исключительно решениями Верховной Рады или Кабинета Министров.

Пенсионный фонд подчеркивает, что никакие сообщения в социальных сетях или мессенджерах не могут считаться официальными. Граждане призывают не доверять непроверенным источникам, особенно анонимным каналам в сети, и пользоваться только достоверной информацией.

В учреждении также напоминают, что всю официальную информацию о пенсионных, страховых и социальных выплатах, а также о субсидиях и льготах можно получить на официальных ресурсах Пенсионного фонда Украины.