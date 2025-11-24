Курсы валют: Доллар в банках вырос на 9 копеек, евро — на 6 копеек

В понедельник, 24 ноября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и вырос на 9 копеек в продаже. Евро добавил 1 копейку в покупке и 6 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,49 грн. Евро покупают за 48,47 грн, а продают за 49,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,33−42,45, евро — 49,00−49,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,24−42,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,63−48,66 грн/евро.

