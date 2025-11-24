Multi от Минфин
24 ноября 2025, 9:48 Читати українською

С 2026 года Польша изменит процедуру легализации иностранцев

Со следующего года в Польше будут существенные изменения в процессе подачи заявлений на получение вида на жительство в Польше: иностранцы смогут подавать заявления исключительно в электронном виде через специальный портал Moduł Obsługi Spraw (Модуль управления делами) — MOS. Об этом пишет Inpoland.net.pl.

Со следующего года в Польше будут существенные изменения в процессе подачи заявлений на получение вида на жительство в Польше: иностранцы смогут подавать заявления исключительно в электронном виде через специальный портал Moduł Obsługi Spraw (Модуль управления делами) — MOS.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соответствующий законопроект ждет подпись президента Кароля Навроцкого. О запуске системы будет сообщено заранее. В управлении по делам иностранцев подчеркнули, что изменения не вступят в силу с 1 января 2026 года.

Что изменится для иностранцев

Согласно запланированным изменениям, заявления на получение вида на жительство в Польше (временного, постоянного и долгосрочного резидента ЕС) можно подавать исключительно онлайн через MOS. После вступления в силу новых правил иностранцам не придется стоять в очередях. Также будет возможность прервать подачу заявления и подать его заново, обновив данные.

Подача заявки будет бесплатной, поэтому гражданам других стран не придется пользоваться недешевыми услугами посредников.

Как подать заявку

  • создать аккаунт пользователя в новой системе MOS. Если у иностранца есть аккаунт, все равно нужно будет создать новый;
  • войти в портал MOS через login.gov.pl и заполнить соответствующую форму заявления на получение вида на жительство в Польше.
  • подписать заявление электронным способом — доверенным профилем, квалифицированной электронной подписью или личной подписью.

К заявлению нужно будет добавить: актуальную фотографию в цифровом формате, цифровую копию всех страниц действительного проездного документа, скан квитанции о подтверждении оплаты (100 злотых — сбор за выдачу карты пребывания и гербовый сбор за выдачу вида на жительство).

В зависимости от цели получения карты нужно также добавить:

  • экземпляр договора о работе, если иностранец намерен работать в Польше,
  • документ из учебного заведения, если иностранец намерен учиться в Польше,
  • документ, подтверждающий стажировку или волонтерскую деятельность в Польше, если целью иностранца являются такие виды деятельности.

После успешного подписания и отправки заявки заявитель сможет сохранить ее в форматах PDF и XML и получить официальное подтверждение получения (UPO).

После того, как заявка будет проверена и одобрена в воеводском управлении, справку о подтверждении подачи заявления можно будет скачать и распечатать. Это заменит текущий штамп в паспорте.

Затем иностранцев будут вызывать воеводские управления для сдачи отпечатков пальцев и образца подписи, а также, при необходимости, для дополнения и добавления к ней дополнительных документов.

Если решение будет положительным, из воеводского управления поступит информация о возможности получения карты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
