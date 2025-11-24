Бизнес понимает необходимость повышать зарплату команде и конкурировать за специалистов, но экономическая неопределенность заставляет считать каждую гривну. Об этом пишет robota.ua.
Как изменились зарплаты в Украине в 2025 году и что ожидать в 2026 году
Кто и как пересматривал выплаты
Опрос среди 320 украинских компаний показал, что половина работодателей в 2025 году повысила зарплаты всем сотрудникам. Другие действовали избирательно:
- 13% увеличили выплаты свыше 75% команды
- 11% повысили зарплаты для 50−75% работников
- 7% — для 25−50%
- 10% — менее чем для четверти
- 9% совсем не пересматривали уровень оплаты.
На решение о повышении влияло несколько ключевых факторов. На первом месте — рыночная стоимость позиции, на которую указали 68% опрошенных. Также важны были бюджетные возможности компаний (60%), эффективность работы сотрудников (52%), бонусы по результатам (50%) и инфляционные факторы (46%).
Что повлияет на зарплаты в 2026 году
Работодатели также учитывали критичность позиции для бизнеса (32%), расширение зоны ответственности (30%), уровень должности (23%), стаж в компании (14%) и получение новых компетенций (14%).
Кроме зарплаты компании активно использовали нематериальные мотивации. Среди самых популярных бонусов работникам:
- обучение на средства компании — 62%
- гибкий график или дистанционная работа — 53%
- финансовые бонусы — 50%
- бронирование — 40%
- корпоративные мероприятия — 39%
- скидки на услуги компании — 38%
- медицинское страхование — 27%
- служебный транспорт — 26%
- питание — 18%
- спортзал — 11%
- корпоративный психолог — 10%.
Прогноз на 2026 год
В 2026 году большинство работодателей планируют повышение. 54% уже приняли соответствующее решение, еще 38% рассматривают это.
Только 8% компаний не намерены пересматривать зарплаты в следующем году.
