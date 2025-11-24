Multi от Минфин
українська
24 ноября 2025, 8:48

Как изменились зарплаты в Украине в 2025 году и что ожидать в 2026 году

Бизнес понимает необходимость повышать зарплату команде и конкурировать за специалистов, но экономическая неопределенность заставляет считать каждую гривну. Об этом пишет robota.ua.

Бизнес понимает необходимость повышать зарплату команде и конкурировать за специалистов, но экономическая неопределенность заставляет считать каждую гривну.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто и как пересматривал выплаты

Опрос среди 320 украинских компаний показал, что половина работодателей в 2025 году повысила зарплаты всем сотрудникам. Другие действовали избирательно:

  • 13% увеличили выплаты свыше 75% команды
  • 11% повысили зарплаты для 50−75% работников
  • 7% — для 25−50%
  • 10% — менее чем для четверти
  • 9% совсем не пересматривали уровень оплаты.

На решение о повышении влияло несколько ключевых факторов. На первом месте — рыночная стоимость позиции, на которую указали 68% опрошенных. Также важны были бюджетные возможности компаний (60%), эффективность работы сотрудников (52%), бонусы по результатам (50%) и инфляционные факторы (46%).

Что повлияет на зарплаты в 2026 году

Работодатели также учитывали критичность позиции для бизнеса (32%), расширение зоны ответственности (30%), уровень должности (23%), стаж в компании (14%) и получение новых компетенций (14%).

Кроме зарплаты компании активно использовали нематериальные мотивации. Среди самых популярных бонусов работникам:

  • обучение на средства компании — 62%
  • гибкий график или дистанционная работа — 53%
  • финансовые бонусы — 50%
  • бронирование — 40%
  • корпоративные мероприятия — 39%
  • скидки на услуги компании — 38%
  • медицинское страхование — 27%
  • служебный транспорт — 26%
  • питание — 18%
  • спортзал — 11%
  • корпоративный психолог — 10%.

Прогноз на 2026 год

В 2026 году большинство работодателей планируют повышение. 54% уже приняли соответствующее решение, еще 38% рассматривают это.

Только 8% компаний не намерены пересматривать зарплаты в следующем году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

TAN72
TAN72
24 ноября 2025, 9:50
Сопоставимо с инфляцией, можно сказать, что поднятия и не было.
