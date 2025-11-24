Как изменились зарплаты в Украине в 2025 году и что ожидать в 2026 году

Бизнес понимает необходимость повышать зарплату команде и конкурировать за специалистов, но экономическая неопределенность заставляет считать каждую гривну. Об этом пишет robota.ua.

Кто и как пересматривал выплаты

Опрос среди 320 украинских компаний показал, что половина работодателей в 2025 году повысила зарплаты всем сотрудникам. Другие действовали избирательно:

13% увеличили выплаты свыше 75% команды

11% повысили зарплаты для 50−75% работников

7% — для 25−50%

10% — менее чем для четверти

9% совсем не пересматривали уровень оплаты.

На решение о повышении влияло несколько ключевых факторов. На первом месте — рыночная стоимость позиции, на которую указали 68% опрошенных. Также важны были бюджетные возможности компаний (60%), эффективность работы сотрудников (52%), бонусы по результатам (50%) и инфляционные факторы (46%).

Что повлияет на зарплаты в 2026 году

Работодатели также учитывали критичность позиции для бизнеса (32%), расширение зоны ответственности (30%), уровень должности (23%), стаж в компании (14%) и получение новых компетенций (14%).

Кроме зарплаты компании активно использовали нематериальные мотивации. Среди самых популярных бонусов работникам:

обучение на средства компании — 62%

гибкий график или дистанционная работа — 53%

финансовые бонусы — 50%

бронирование — 40%

корпоративные мероприятия — 39%

скидки на услуги компании — 38%

медицинское страхование — 27%

служебный транспорт — 26%

питание — 18%

спортзал — 11%

корпоративный психолог — 10%.

Прогноз на 2026 год

В 2026 году большинство работодателей планируют повышение. 54% уже приняли соответствующее решение, еще 38% рассматривают это.

Только 8% компаний не намерены пересматривать зарплаты в следующем году.