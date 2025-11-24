Multi от Минфин
24 ноября 2025, 10:00

Платежные системы в Украине: hutko vs LiqPay, UAPAY, iPay и Plata by mono

Сегодня клиент не будет долго разбираться, как оплатить товар или услугу: если платежная форма зависает, требует лишних движений или не принимает удобный способ оплаты — продажа просто не состоится. Поэтому для бизнеса способность быстро, безопасно и удобно принимать онлайн-платежи стала не преимуществом, а необходимостью. К счастью, на украинском рынке уже сформировался ряд сервисов, которые делают этот процесс максимально простым — от генерации платежной ссылки до полной интеграции с сайтом или мобильным приложением.

Сегодня клиент не будет долго разбираться, как оплатить товар или услугу: если платежная форма зависает, требует лишних движений или не принимает удобный способ оплаты — продажа просто не состоится.

Мы выбрали пять самых заметных игроков, которые сегодня формируют экосистему онлайн-платежей для малого и среднего бизнеса: hutko от ПУМБ, LiqPay, Plata by mono, UAPAY и iPay.ua. Это платежные системы разного уровня — от классических банковских платформ до fintech-стартапов. В чем заключается специфика каждой и какая из них лучше всего соответствует потребностям предпринимателей?

hutko (ПУМБ)

Описание и преимущества

hutko — это платежная система, с которой сотрудничает ПУМБ. Сервис позиционирует себя, как «мультитул» для онлайн-платежей: от быстрого старта без кода до глубокой интеграции через SDK (специальный набор инструментов для разработчиков) и API. Идея сервиса — снять техническое бремя с предпринимателя и дать все «в одном окне»: прием платежей на сайте и лендинге, через платежные ссылки и онлайн-инвойсы, в соцсетях/мессенджерах, в чат-ботах, мобильных приложениях и даже на офлайн-локации через платежи по QR-коду. Это позволяет бизнесу подбирать инструмент под конкретную воронку продаж и быстро масштабироваться между каналами сбыта без отдельных интеграций под каждый сценарий.

Сервис делает акцент на адаптивной платежной странице (автоматически подтягивает методы оплаты и языки), поддержке международных платежей и валют, а также современных методах оплаты, таких как Apple Pay/Google Pay или банковские карты. Важная деталь — мерчант-портал со сквозной аналитикой в реальном времени, где видны статусы оплат, отчеты, начисленная комиссия и график возмещений на банковскую карту или счет.

Для быстрого запуска доступны готовые плагины под популярные CMS/конструкторы сайтов и набор «бескодовых» инструментов: сформировали счет — отправили e-mail, сгенерировали платежную ссылку — бросили в Direct/Telegram, собрали кнопку — вставили HTML на нужную страницу. Когда нужна гибкость, подключаете SDK или API и собираете собственную логику платежей, в частности, токенизацию карт (повторные оплаты в один клик), автоматические регулярные платежи через готовый календарь или по API, гибкое холдирование средств («замораживание» денег на банковской карте покупателя) до 25 дней с последующим частичным/полным списанием или безкомиссионным «разхолдированием» в первый день.

Есть множество других полезных «бытовых» вещей: бесплатный программный РРО (фискализация автоматически); email-нотификации клиентам и бизнесу о статусе платежа, возврате средств, выставленном счете или другом действии; механика «брошенных корзин»; ежедневные возмещения на банковский счет и «живая» служба поддержки. Сочетание инструментов, позволяющих запускать платежи без программирования, и возможностей для гибкой интеграции под нужды разработчиков дает бизнесу вариативность: стартовать в несколько кликов и параллельно строить более сложные сценарии, когда растет оборот или усложняется продуктовая логика.

Платежная система hutko подходит тем, кто хочет быстро стартовать, но не терять гибкость в будущем — это позволяет бизнесу выбрать оптимальный сценарий под свои потребности.

Тарифы

  • Базовый тариф (оборот до 5 млн грн/мес.): 1,5%; карты иностранных банков — индивидуально.
  • Персональный тариф (оборот свыше 5 млн грн/мес.): индивидуально (ниже базового), с персональным менеджером и кастомной доработкой.
  • Все инструменты (инвойсы, линки, кнопки, QR, плагины, SDK/API), адаптивная страница оплаты, токенизация 2.0, рекуррентные списания, ПРРО, аналитика — входят в тариф; возможны отдельные наценки со стороны некоторых CMS/конструкторов.

LiqPay (PrivatBank)

Описание и преимущества

LiqPay — один из самых известных в Украине платежных сервисов, интегрированный в экосистему Приватбанка. Поддерживает прием платежей на сайтах, работу с токенами, периодические платежи (subscriptions), выставление инвойсов, оплату через QR/Face Pay и мобильные кошельки. Для разработчиков предусмотрена документация по интернет-эквайрингу, токенизации, проверкам и нотификациям; для бизнеса — вариативность подключения на общем или индивидуальном тарифе. В публичных материалах банка указывается, что платежная система может снижать ставку при индивидуальных условиях (категория с более низкой стандартной ставкой или достижение определенного месячного оборота).

Тарифы

  • Общий тариф интернет-эквайринга: 1,5% для всех карт.
  • Индивидуальный тариф: предоставляется, если у категории более низкая стандартная ставка или оборот от 300 тыс. грн/мес.

Plata by mono (monobank)

Описание и преимущества

Plata by mono — платежный шлюз monobank для сайтов, приложений, социальных сетей и маркетплейсов. Сервис делает ставку на быстрый запуск (ориентир — «10 минут»), понятную тарифную сетку и простую интеграцию: есть API-документация и более 30 готовых интеграций/плагинов «без кода». Поддерживаются Apple Pay/Google Pay, оплата по реквизитам банковских карт; для бизнеса доступны также другие каналы эквайринга monobank (POS, мобильный POS, QR) с отдельными условиями.

Тарифы

  • Онлайн-платежи (plata by mono): 1,3% за операции в Украине; 2% — международные. Время подключения: ~10 мин.

UAPAY

Описание и преимущества

UAPAY позиционируется, как национальная платежная система с набором продуктов для онлайн-бизнеса: прием платежей на сайте (UAPAY Checkout), массовые выплаты на карты, решения для автоматизации процессов. Компания коммуницирует «прозрачные тарифы, адаптирующиеся к обороту», и предлагает менеджерскую поддержку для согласования индивидуальных условий. На сайте представлены блоки с описанием решений (Checkout, Payouts), а также страница с тарифными планами/градациями по обороту.

Тарифы

  • Типичная публичная сетка UAPAY Checkout: 1,8% (оборот 500 тыс.- 2,999 млн грн/мес), 1,7% (3 — 4,999 млн), 1,6% (5 — 9,999 млн). Для большего оборота — индивидуально.

iPay.ua

Описание и преимущества

iPay.ua — сервис для приема онлайн-платежей и переводов с помощью банковских карт Visa/Mastercard. Для мерчантов сервис предлагает подключение приема платежей на сайте (включая возможность принимать платежи через сам сайт iPay.ua или непосредственно у себя), персонального менеджера и «индивидуальный выгодный тариф» — то есть ставка определяется под конкретную модель и оборот бизнеса. На публичных страницах в открытом доступе акцент сделан на опыте плательщика и спектре платежей, а не на детализированной тарифной таблице.

Тарифы

  • Формулировка на сайте для e-commerce: «индивидуальный выгодный тариф» + персональный менеджер; конкретные проценты не публикуются и согласовываются при продаже.

Вместо вывода

Рынок онлайн-платежей в Украине уже далеко не нишевый — он стал базовой инфраструктурой для бизнеса любого масштаба. Все пять рассмотренных сервисов позволяют принимать оплату в несколько кликов, но отличаются глубиной интеграции, скоростью запуска и уровнем сервиса.

Если цель — выбрать платежную систему «из коробки» и при этом иметь под рукой инструменты для гибкой кастомизации, аналитики и автоматизации, — hutko выглядит универсальным вариантом. Он сочетает возможности no-code-подключения (кнопки, ссылки, инвойсы) с техническими решениями для масштабирования, такими как SDK, API, токенизация или рекуррентные платежи. Для молодого бизнеса это означает простой старт без лишних сложностей, а для зрелых компаний — стабильный и безопасный канал онлайн-оплат, который растет вместе с ними.

Источник: Минфин
