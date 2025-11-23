Ukrsibbank — лучший работодатель Украины 2025 года по версии медиа The Page

Заявки на участие в проекте подали 63 украинских компаний, среди которых было и 6 банков.

Компании оценивали независимые эксперты и читатели СМИ.

Ukrsibbank BNP Paribas Group в очередной раз подтвердил репутацию ответственного бизнеса, заняв первое место в рейтинге «Лучшие работодатели Украины 2025» от медиа The Page. Банк в общей сложности набрал 90 баллов, где 40% составляли голоса читателей, а 60% — оценка независимого жюри. HR-эксперты, CEO консалтинговых и рекрутинговых компаний рассматривали анкеты с информацией об условиях работы и HR-политике компаний без упоминания названий работодателей, что гарантирует объективность.

Читательское голосование, где желающие могли сравнить кейсы компаний и сделать свой выбор, продолжалось в течение трех недель в октябре 2025 года. По результатам, Ukrsibbank стал лидером и читательского голосования, возглавив список из 63 компаний.

В проекте приняли участие 6 банков, среди которых Ukrsibbank тоже признан лучшим работодателем. Вместе с финансовым сектором свои кейсы также представили компании аграрного, энергетического, ритейлового и промышленного направлений.

Эта награда является результатом последовательной заботы Ukrsibbank о команде. Банк заботится о благополучии работников, заботится о Защитниках и Защитницах, продолжает программу восстановления и обеспечивает работникам санаторно-курортное лечение. Выплачивает зарплату мобилизованным работникам и предоставляет различные виды материальной помощи работникам в соответствии с жизненными обстоятельствами, такими как рождение детей или восстановление поврежденного жилья. Отдельно Ukrsibbank производит доплату за экстремальные условия труда и обеспечивает работников медстрахованием и страхованием жизни. А еще банк реализует социальную программу «Ласточка Надежды», призванную помочь работникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, связанной с угрозой жизни работника или его родных.