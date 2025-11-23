За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 165 260 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 ноября: 920 российских оккупантов, 2 танка и 496 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 165 260 (+920) человек
- танков — 11 363 (+2) ед.
- боевых бронированных машин — 23 615 (+8) ед.
- артиллерийских систем — 34 585 (+26) ед.
- РСЗО — 1 549 (+2) ед.
- средства ПВО — 1248 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- Вертолетов — 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 338 (+496) ед.
- крылатые ракеты — 3 981 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 67 922 (+80) ед.
- специальная техника — 4003 (+1) ед.
Источник: Минфин
