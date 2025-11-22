Обстрел пункта пропуска «Орловка» на границе с Румынией: движение приостановлено (фото)

В ночь на 22 ноября 2025 года российские войска совершили атаку ударными беспилотниками на инфраструктуру паромного комплекса «Орловка», расположенного на границе с Румынией. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В связи с этим, международный пункт пропуска «Орловка» приостанавливает свою работу.

В настоящее время на месте атаки осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий повреждений.

Обращение к гражданам

Граждан, планирующих пересечение границы в этом направлении, просят воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска.