В ночь на 22 ноября 2025 года российские войска совершили атаку ударными беспилотниками на инфраструктуру паромного комплекса «Орловка», расположенного на границе с Румынией. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Обстрел пункта пропуска «Орловка» на границе с Румынией: движение приостановлено (фото)
В связи с этим, международный пункт пропуска «Орловка» приостанавливает свою работу.
В настоящее время на месте атаки осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий повреждений.
Обращение к гражданам
Граждан, планирующих пересечение границы в этом направлении, просят воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска.
Источник: Минфин
