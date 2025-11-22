Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 ноября, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $647,80 млн. На прошлой неделе чистая продажа валюты составила $700,60 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ продал на межбанке за неделю почти $650 миллионов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $52,80 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $40,65 млн;
- продал $30 481,83 млн;
- чистая продажа валюты — $30 441,18 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии