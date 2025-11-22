За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 164 340 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 ноября: 1 170 российских оккупантов, 4 танка и 222 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 164 340 (+1 170) человек
- танков — 11 361 (+4) ед.
- боевых бронированных машин — 23 607 (+7) ед.
- артиллерийских систем — 34 559 (+9) ед.
- РСЗО — 1 547 (+1) ед.
- средства ПВО — 1248 (+1) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 82 842 (+222) ед.
- крылатые ракеты — 3 981 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 67 842 (+74) ед.
- специальная техника — 4002 (+0) ед.
Источник: Минфин
