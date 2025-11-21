Курс доллара США вырос в ходе межбанковских торгов в пятницу 21 ноября. В то же время евро немного подешевело. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро подешевело на межбанке в пятницу
|
Открытие 21 ноября
|
Закрытие 21 ноября
|
Изменения
|
42,22/42,25
|
42,24/42,27
|
2/2
|
48,73/48,75
|
48,64/48,67
|
9/8
Официальный курс: доллар — 42,27 грн, евро — 48,70 грн.
Средний курс в банках: 42,00−42,40 грн/доллар, 48,48−49,04 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,28−42,38, евро — 48,90−49,10 грн.
Источник: Минфин
