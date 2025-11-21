Multi от Минфин
21 ноября 2025, 16:35 Читати українською

В Украине разоблачили мошенническую инвестбиржу: Нацполиция изъяла более $1,4 миллиона наличными

Следователи Национальной полиции Украины разоблачили и сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которые создали псевдотрейдинговые платформы и присваивали средства граждан Евросоюза под предлогом инвестирования в криптовалюту и акции малоизвестных «перспективных» компаний. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Украине разоблачили мошенническую инвестбиржу: Нацполиция изъяла более $1,4 миллиона наличными
Фото: npu.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мошенническая схема

Злоумышленники развернули масштабную мошенническую сделку, действовавшую по такой схеме:

  • Создание платформ: Члены группы разработали несколько псевдотрейдинговых платформ, где обещали большие доходы от торгов на фондовом рынке.
  • Колл-центр: В Киеве был организован колл-центр на 20 рабочих мест под руководством лидера и двух его пособников. Работники колл-центра звонили по телефону потенциальным клиентам, убеждая их инвестировать в «перспективные» малоизвестные компании и криптовалюту.
  • Имитация торгов: Менеджеры VIP-клиентов устанавливали на компьютеры пострадавших специальное программное обеспечение с удаленным доступом. Это позволяло мошенникам контролировать компьютеры клиентов и демонстрировать фиктивные успешные торги и ложные доходы.
  • После того, как клиенты перечисляли деньги на криптокошельки, участники группы обналичивали их через обменные пункты в Киеве.

Результаты спецоперации

Спецоперация, проведенная следователями Главного следственного управления совместно с правоохранительными органами ЕС и киберполицией Харьковской области, позволила осуществить значительные изъятия — было изъято более $1,4 млн, более 5,8 млн гривен и 17 тысяч евро, полученных преступным путем.

Правоохранители провели 21 обыск по местам жительства, в колл-центре и автомобилях фигурантов. Изъята техника и черновые записи.

В настоящее время установлено более 30 пострадавших иностранных граждан. Только пятеро пострадавших «инвестировали» в криптовалюту более 8,2 млн. гривен. Окончательная сумма ущерба уточняется.

Процессуальные действия

Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении мошенничества (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Следователи уже направили в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.

Правоохранители также установили 15 работников колл-центра, которым готовятся материалы для оглашения подозрения. Участникам преступной группы грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 ноября 2025, 16:57
#
Країна мрій цукєрмана-міндіча!
Аве цезарь!
