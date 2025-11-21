Биржа Bitunix достигла рубежа в 500 BTC в публичных резервах

Публично проверяемые резервы биткойнов Bitunix теперь достигли 500 BTC, что стало еще одним важным шагом в постоянном стремлении биржи к прозрачности и защите пользователей. Увеличение резервов BTC демонстрирует приверженность Bitunix ответственному управлению активами, поддержанию здоровой ликвидности и обеспечению долгосрочной безопасности для своих пользователей.

Достижение рубежа в 500 BTC также подчеркивает приверженность биржи безопасности активов. Биткойн остается одним из самых надежных и безопасных активов на рынке, и укрепление этого резерва еще раз отражает решимость Bitunix поддерживать прозрачность и надежность своих активов. Помимо биткойнов, Bitunix также владеет 123,4 миллионами USDT и 6 миллионами XRP, что увеличивает общую резервную мощь платформы.

Безопасные и стабильные резервные активы

BTC, USDT и XRP широко считаются надежными активами для обеспечения средств пользователей. С учетом этих активов общая стоимость резервов Bitunix в настоящее время превышает 186 миллионов долларов. Система Proof-of-Reserves Bitunix гарантирует, что активы каждого пользователя полностью обеспечены активами биржи, что дает четкую уверенность в безопасности и учете средств.

Прозрачность и безопасность в основе

На рынке, где некоторые биржи испытывают трудности или даже терпят крах из-за ненадлежащего обращения с средствами клиентов, демонстрация доказательства резервов стала важнее, чем когда-либо. Bitunix стремится создать безопасную и надежную торговую среду, уделяя приоритетное внимание прозрачности и безопасности для всех своих пользователей.

Как самая быстрорастущая криптовалютная биржа в мире, Bitunix продолжает уделять приоритетное внимание открытости и проверке. Биржа поддерживает резервы, которые легко проверить любому независимо, и использует проверку Merkle Tree, чтобы пользователи могли подтвердить свои индивидуальные балансы и убедиться, что их активы полностью обеспечены резервами платформы.

Биржа не только имеет сильные резервы, но и принимает дополнительные меры для защиты средств. Bitunix сотрудничает с надежными хранителями, такими как Cobo Custody, проходит регулярные аудиты безопасности с помощью таких компаний, как Hacken и Salus, и поддерживает страховой полис на 5 миллионов долларов с Nemean Services для покрытия потенциальных непредвиденных событий.

Постоянно делясь информацией о резервах и облегчая пользователям проверку своих активов, Bitunix завоевала доверие и уверенность. Пользователи могут сами убедиться, что их средства должным образом обеспечены, что дает им спокойствие при торговле на платформе.

Все данные о резервах доступны в режиме реального времени на CoinMarketCap, что дает пользователям полную прозрачность активов, обеспечивающих платформу.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная биржа криптовалютных деривативов, которой доверяют более 3 миллионов пользователей из более чем 100 стран. В Bitunix мы стремимся обеспечить прозрачную, соответствующую требованиям и безопасную торговую среду для каждого пользователя. Наша платформа отличается быстрым процессом регистрации и удобной системой проверки, поддерживаемой обязательной процедурой KYC, чтобы обеспечить безопасность и соответствие требованиям. Благодаря глобальным стандартам защиты через Proof of Reserves (POR) и Bitunix Care Fund, мы уделяем приоритетное внимание доверию пользователей и безопасности средств. Система графиков K-Line Ultra обеспечивает беспроблемную торговлю как для начинающих, так и для опытных трейдеров, а кредитное плечо до 125x и высокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.