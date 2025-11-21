Биткоин может упасть до $60 000, хакеры похитили $3,1 млн из GANA Payment: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Аналитики XWIN Research: Биткоин может упасть до $60 000, если ФРС не снизит ключевую ставку

Аналитики XWIN Research предупредили, что биткоин может опуститься в ценовой диапазон $60 000−80 000 до конца года. Этот негативный сценарий станет реальностью, если Федеральная резервная система США (ФРС) решит отказаться от понижения ключевой ставки на своем декабрьском заседании. Об этом сообщает Forklog.

Эксперты назвали предстоящее заседание американского регулятора одним из самых неопределенных за последние годы. Ситуация осложняется из-за шатдауна правительства США, которое привело к задержке публикации важных отчетов по рынку труда. Это лишило ФРС полноты данных, необходимых для принятия решения. На фоне этой неопределенности ожидания снижения ставки ослабли, а среди чиновников нет единой позиции.

Сохранение ставки на текущем уровне означает:

Низкая ликвидность на мировых рынках.

Слабый интерес к рисковым активам, поскольку в периоды жесткой монетарной политики инвесторы реже используют кредитное плечо.

С другой стороны, аналитики отмечают мощный внутренний фактор поддержки: на криптовалютных биржах накопились рекордные резервы стейблкоинов на сумму $72 млрд.

В XWIN Research подчеркнули, что подобная ситуация предшествовала всем большим ралли первой криптовалюты в 2025 году, что свидетельствует о наличии значительного отложенного спроса на покупку биткоина.

Потенциал падения ограничивается огромным объемом стейблкоинов, готовых к вливанию в рынок. Однако дальнейший рост сдерживается макроэкономической ситуацией, не позволяющей этому капиталу активно зайти на рынок, резюмировали аналитики.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $83600.

Хакеры похитили $3,1 млн из GANA Payment: Токен проекта упал более чем на 90%

Небольшой платежный проект GANA Payment, функционирующий в сети BNB Smart Chain (BSC), стал жертвой хакерской атаки, в результате которой было похищено свыше $3,1 млн. Об инциденте сообщил криптоаналитик ZachXBT, отметив, что злоумышленники оперативно переместили активы между блокчейнами.

Согласно данным ончейн-трекеров, хакеры собрали похищенные средства по одному адресу («0x2e8…e5c38») и конвертировали их преимущественно в токен BNB:

$1,04 млн (около 1140 BNB) было немедленно отправлено в миксер Tornado Cash для отмывания.

Другую часть активов перевели в сеть Ethereum. Впоследствии злоумышленники внесли еще 346,8 ETH (около $1,05 млн) в Tornado Cash.

По неактивному адресу остается еще 346 ETH.

GANA Payment, работающий через децентрализованные биржи и ончейн-пулы ликвидности, не имеет официальных аудитов безопасности или подробной технической документации. Характер уязвимости, использованной хакерами, пока не установлен.

Атака спровоцировала мгновенное обрушение стоимости нативного токена GANA: по данным GeckoTerminal, цена актива упала более чем на 90%. Аналитики считают, что это подчеркнуло низкую ликвидность проекта и высокие инвестиционные риски.

Инцидент с GANA Payment является частью более широкой серии взломов в экосистеме BNB Chain. По данным DefiLlama, совокупные потери небольших проектов в этой сети за 2025 год уже превысили $100 млн. Эксперты связывают большинство атак с уязвимостью смартконтрактов, ошибками в настройке ликвидности и компрометацией частных ключей.

Tether инвестирует в Parfin для расширения институционального использования USDT в Латинской Америке

Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, объявила об осуществлении стратегической инвестиции в бразильскую платформу Parfin. Parfin специализируется на инфраструктуре для хранения, токенизации и управления цифровыми активами для институциональных клиентов.

Основная цель этого соглашения — значительно расширить использование USDT в финансовом секторе Латинской Америки. Tether стремится, чтобы стейблкоин стал основным расчетным активом в ключевых областях применения, включая:

Трансграничные платежи.

Токенизацию реальных активов.

Финансовые продукты, такие как факторинг и обслуживание торговых долгов.

В заявлении Tether отмечено, что эта инвестиция подтверждает их стремление поддерживать финансовые учреждения в использовании USDT в качестве ключевого расчетного инструмента.

Решение Tether подкреплено данными отчета Chainalysis, согласно которому Латинская Америка демонстрирует значительный рост. За период с июля 2022 года по июнь 2025 года объем криптовалютных транзакций в регионе составил почти $1,5 трлн.

Главными движущими силами этого роста являются активное использование цифровых активов институциями и благоприятные регуляторные решения.

Криптобиржа Kraken подала конфиденциальную заявку на проведение IPO

Криптовалютная биржа Kraken объявила о подаче конфиденциальной заявки на проведение первичного публичного предложения (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Хотя этот шаг значительный, точная дата выхода компании на фондовый рынок остается неопределенной.

Слухи о планах Kraken по IPO появились еще в марте 2025 года. Сообщалось, что биржа вернулась к этой идее на фоне перемен в регуляторной среде США.

Эта новость достаточно неожиданна, поскольку незадолго до подачи заявки согенеральный директор Kraken Арджун Сети публично заявлял, что компания не планирует IPO из-за отсутствия потребности в дополнительном капитале.

Отметим, что после завершения последнего раунда привлечения средств оценка Kraken достигла $20 млрд.

Подача конфиденциальной заявки в SEC является обычным шагом, предшествующим публичному раскрытию финансовых документов. Данная заявка не содержит конкретных деталей об объеме эмиссии акций, ценового диапазона или андеррайтеров.

Промежуток времени между конфиденциальной и публичной подачей может составлять несколько месяцев. К примеру, биржа Gemini подала конфиденциальную заявку в марте 2025 года, а публичную — только в августе.

Kraken подчеркнула, что IPO состоится только после одобрения регуляторов и с учетом текущих рыночных условий. В то же время, пользователи платформы Polymarket прогнозируют, что биржа выйдет на фондовый рынок до конца марта 2026 года, оценивая вероятность этого сценария в 73%.