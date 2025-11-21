В пятницу, 21 ноября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и вырос на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и подорожал на 4 копейки в продаже.
Курсы валют: Доллар в обменниках подорожал на 7 копеек, евро — на 10 копеек
Средний курс доллара в обменниках вырос на 4 копейки в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,90−42,35 грн. Евро покупают за 48,40 грн, а продают за 48,97 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,34−42,34, евро — 48,86−49,05 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,21−42,24 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,72−48,75 грн/евро.
