За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 163 170 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 ноября: 1 050 российских оккупантов и 150 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 163 170 (+1 050) человек
- танков — 11 357 (+0) ед.
- боевых бронированных машин — 23 600 (+3) ед.
- артиллерийских систем — 34 550 (+20) ед.
- РСЗО — 1 546 (+0) ед.
- средства ПВО — 1247 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 82 620 (+150) ед.
- крылатые ракеты — 3 981 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 67 768 (+65) ед.
- специальная техника — 4002 (+0) ед.
