Сооснователь Google Ларри Пейдж обошел Безоса в рейтинге самых богатых

Сооснователь Google Ларри Пейдж вошел в топ-3 самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes. Пейдж обошел основателя Amazon Джеффа Безоса после резкого роста акций Alphabet. Об этом пишет Оninvest.

Детали

Сооснователь Google Ларри Пейдж 19 ноября обошел бывшего главу Amazon Джеффа Безоса и стал третьим в списке самых богатых бизнесменов мира, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок.

Состояние Пейджа увеличилось примерно на $6,4 млрд за счет его доли в Alphabet в размере 3,2%, пишет Forbes. Состояние Сергея Брина, владеющего 2,9% компании, прибавило $5,9 млрд, показывают данные издания. В актуальном рейтинге Forbes Пейдж и Брин занимают третье и пятое места соответственно.

Самым богатым человеком мира, по версии Forbes, остается гендиректор Tesla Илон Маск: его состояние оценивается в $467,7 млрд. На второй позиции — председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон ($277,8 млрд). Безос расположился между Пейджем и Брином на четвертом месте с капиталом $235,3 млрд.

Рост акций

Alphabet Акции Aphabet 19 ноября поднимались в моменте на 6,7% — до $304,25, показав максимальный с начала сентября рост в течение одного дня и установив новый рекорд, писал Bloomberg.

Поводом для ралли стал выпуск модели искусственного интеллекта Gemini 3.0.

Акции Alphabet выросли на 10% с последнего отчета компании, опубликованного в октябре. Компания тогда сообщила, что впервые в своей истории превысила отметку в $100 млрд квартальной выручки — это на 16% больше, чем было годом ранее. Продажи облачного подразделения Google Cloud достигли $15,2 млрд, прибавив 34% в годовом выражении