українська
20 ноября 2025, 19:13

Сооснователь Google Ларри Пейдж обошел Безоса в рейтинге самых богатых

Сооснователь Google Ларри Пейдж вошел в топ-3 самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes. Пейдж обошел основателя Amazon Джеффа Безоса после резкого роста акций Alphabet. Об этом пишет Оninvest.

Сооснователь Google Ларри Пейдж вошел в топ-3 самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Сооснователь Google Ларри Пейдж 19 ноября обошел бывшего главу Amazon Джеффа Безоса и стал третьим в списке самых богатых бизнесменов мира, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок.

Состояние Пейджа увеличилось примерно на $6,4 млрд за счет его доли в Alphabet в размере 3,2%, пишет Forbes. Состояние Сергея Брина, владеющего 2,9% компании, прибавило $5,9 млрд, показывают данные издания. В актуальном рейтинге Forbes Пейдж и Брин занимают третье и пятое места соответственно.

Самым богатым человеком мира, по версии Forbes, остается гендиректор Tesla Илон Маск: его состояние оценивается в $467,7 млрд. На второй позиции — председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон ($277,8 млрд). Безос расположился между Пейджем и Брином на четвертом месте с капиталом $235,3 млрд.

Рост акций

Alphabet Акции Aphabet 19 ноября поднимались в моменте на 6,7% — до $304,25, показав максимальный с начала сентября рост в течение одного дня и установив новый рекорд, писал Bloomberg.

Поводом для ралли стал выпуск модели искусственного интеллекта Gemini 3.0.

Акции Alphabet выросли на 10% с последнего отчета компании, опубликованного в октябре. Компания тогда сообщила, что впервые в своей истории превысила отметку в $100 млрд квартальной выручки — это на 16% больше, чем было годом ранее. Продажи облачного подразделения Google Cloud достигли $15,2 млрд, прибавив 34% в годовом выражении

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
