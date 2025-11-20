Nvidia опубликовала отчет: крах ИИ-пузыря откладывается

Самая дорогая компания в мире Nvidia отчиталась о квартальной прибыли. Результаты оказались значительно лучше прогнозов, что в очередной раз подтолкнуло ИИ-сектор и фондовый рынок. Однако, как пишет Wall Street Journal, многие эксперты все еще с опаской смотрят на технологические компании. «Минфин» публикует перевод статьи.

Как Nvidia влияет на рынки

Nvidia в среду отчиталась о рекордных продажах и дала сильный прогноз, что помогло успокоить нервозность по поводу пузыря в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которая ощущалась на рынках в последнюю неделю. Продажи в квартале, закончившемся в октябре, достигли рекордных $57 млрд, что на 62% больше, чем в том же квартале прошлого года, и превышает консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet. Компания повысила свой прогноз на текущий квартал, ожидая, что продажи достигнут $65 млрд за счет устойчиво растущего спроса на чипы для ИИ дата-центров.

Акции самой дорогой публичной компании в мире выросли на 6,5% на постмаркете в среду.

«Мы вошли в благоприятный для ИИ цикл», — сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. «ИИ проникает повсюду, делает все и сразу».

Результаты среды позволят инвесторам вздохнуть с облегчением. По мере развития ИИ-бума каждый квартальный отчет Nvidia стал восприниматься как своего рода финансовый Супербоул. Компания считается барометром как для здоровья технологической индустрии, так и для рынка в целом. Однако в этом квартале ставки казались выше. Редко отчет о прибылях одной компании встречали с таким нервным предвкушением.

Квартальная чистая прибыль составила $31,9 млрд, что на 65% выше, чем годом ранее. Продажи линейки графических процессоров Nvidia Blackwell — ее самых мощных на данный момент чипов — «зашкаливали», сказал Хуанг. Выручка от сегмента дата-центров Nvidia установила рекорд в $51,2 млрд, превысив ожидания аналитиков в $49 млрд.

Потенциал для роста выручки в будущем может быть ограничен после того, как администрация Трампа объявила ранее в этом месяце, что не рассматривает возможность разрешить продажу версии чипа Blackwell в Китае — быстрорастущем рынке ИИ, который представляет собой потенциальные продажи на десятки миллиардов долларов.

Половина долгосрочных возможностей компании будет исходить от перехода клиентов на ускоренные вычисления и генеративный ИИ, заявила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс на встрече с инвесторами. Хотя значительные заказы на платформу Nvidia Hopper так и не материализовались в этом квартале из-за геополитических проблем с Китаем, компания по-прежнему привержена взаимодействию с правительствами, добавила она.

Также стало известно, что Министерство торговли США одобрило продажу до 70000 передовых чипов искусственного интеллекта двум компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, что считается большой победой для ближневосточных стран в их стремлении наверстать упущенное в гонке-ИИ. Эти одобрения отменяют предыдущее решение, принятое ранее в этом году, когда некоторые чиновники администрации отклонили идею экспорта напрямую в государственные компании из-за соображений безопасности.

Условия сделки позволят американским фирмам продать до 35 000 серверов Nvidia GB300 или их эквивалентов каждой из компаний: G42, государственной ИИ-компании из Абу-Даби, и Humain, саудовскому правительственному венчурному предприятию в сфере ИИ, сообщили правительственные чиновники. Конкурент Nvidia, компания Advanced Micro Devices, также имеет соглашение на миллиарды долларов о сотрудничестве с Humain.

Риски пузыря

В последние недели инвесторы распродавали акции крупных технологических компаний, опасаясь, что те тратят слишком много денег на дата-центры, чипы и другую инфраструктуру в гонке за создание и эксплуатацию самых мощных в мире моделей ИИ, практически не надеясь окупить свои инвестиции в ближайшей перспективе.

Давление усиливается из-за недавней волны сделок в сфере ИИ, структурированных с использованием механизмов, которые критики назвали «круговым» финансированием. В широком смысле это ситуация, когда поставщики, такие как Nvidia, делают крупные капиталовложения в бизнес клиентов, которые покупают их продукцию. Всего несколько месяцев назад инвесторы с энтузиазмом относились к таким сделкам, раздувая акции различных компаний, связанных с ИИ, но на этой неделе одну из таких сделок — между Nvidia, Microsoft и Anthropic — встретили с настороженностью.

На этой неделе 45% управляющих глобальными фондами, опрошенных Bank of America, заявили, что пузырь на фондовом рынке в сегменте ИИ является одним из самых больших рисков для рынка.

Ряд «медвежьих» шагов со стороны известных инвесторов также встряхнули технологические рынки. На прошлой неделе SoftBank Group Масаеси Сона продала всю свою долю в Nvidia на $5,8 млрд, чтобы направить эти деньги на другие инвестиции в ИИ, в то время как хедж-фонд, управляемый влиятельным миллиардером и венчурным капиталистом Питером Тилем, продал всю свою долю в Nvidia на $100 млн в третьем квартале.

Ранее в этом месяце Майкл Бьюрри, который, как известно, предсказал крах пузыря субстандартных ипотечных ценных бумаг и стал героем книги Майкла Льюиса «Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», раскрыл в отчете для регулятора, что делал ставку против акций как Nvidia, так и аналитической оборонной фирмы Palantir, активно использующей ИИ.

«В последние несколько недель в ландшафте ИИ появились нарастающие трещины», — сказал Мэтт Стаки, главный портфельный менеджер по акциям в Northwestern Mutual Wealth Management Company, акционере Nvidia. «Nvidia является бенефициаром огромных трат на ИИ, и рыночные силы все сильнее давят на эти расходы».

Цена акций Nvidia более чем удвоилась в период с начала апреля по конец октября, поднявшись с уровня около 90 долларов до более чем 200 долларов за акцию, но в последние несколько недель потеряла в цене на фоне растущих опасений по поводу пузыря. С начала года акции выросли примерно на 30%.