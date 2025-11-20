К закрытию межбанка в четверг, 20 ноября, курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 21 копейку в покупке и на 22 копейки в продаже.
Доллар и евро резко подорожали на межбанке
|
Открытие 20 ноября
|
Закрытие 20 ноября
|
Изменения
|
42,08/42,11
|
42,21/42,24
|
13/13
|
48,48/48,50
|
48,69/48,72
|
21/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,90−42,30 грн. Евро покупают за 48,42 грн, а продают за 48,93 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,30−42,27, евро — 48,80−48,95 грн.
Источник: Минфин
Комментарии - 1